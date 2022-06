Coinbase mette freno alle assunzioni, come cambia la politica delle risorse umane della società

Due settimane dopo aver annunciato un piano di rallentamento delle sue assunzioni, l’exchange di criptovalute Coinbase afferma che il suo blocco si estenderà fino al “futuro prevedibile“. La società ritirerà anche alcune offerte di lavoro, già accettate.

Coinbase ha dichiarato che giovedì avrebbe informato i candidati via e-mail. L’azienda ha anche dichiarato di voler estendere la propria politica di licenziamento a queste persone e di volerle aiutare a trovare un lavoro e a rivedere il proprio curriculum.

“Dopo aver valutato i nostri professionisti, l’organico attuale e i ruoli aperti, abbiamo deciso di sospendere le assunzioni per tutto il tempo richiesto da questo contesto macro“, ha scritto L.J. Brock, chief people officer di Coinbase, in un post sul blog giovedì. “La pausa prolungata delle assunzioni comprenderà anche i backfill, ad eccezione dei ruoli necessari per soddisfare gli elevati standard di sicurezza e conformità da noi stabiliti, o per supportare altre attività mission-critical“.

Ricordiamo che Coinbase ha perso più del 70% del suo valore quest’anno in seguito al crollo delle criptovalute che, unitamente alle turbolenze economiche, ha provocato un calo degli utenti e una contrazione delle entrate. Tale condizione di sofferenza si fa sentire in gran parte del settore tecnologico, con Uber e la controllante di Facebook Meta che hanno adottato misure simili e Robinhood che ha tagliato il personale di circa il 9%.

Prima della flessione del 2022, Coinbase era stata una delle aziende più in crescita del settore tecnologico. L’anno scorso l’azienda ha triplicato il personale, arrivando a 3.730 dipendenti. Dopo il suo debutto al Nasdaq nell’aprile 2021, Coinbase ha registrato un aumento di 12 volte delle vendite nel secondo trimestre, raggiungendo i 2,28 miliardi di dollari, mentre gli utili sono saliti del 4.900% a 1,6 miliardi di dollari.

Tuttavia, le società tecnologiche che hanno registrato i tassi di crescita più elevati lo scorso anno sono state colpite più duramente quest’anno, a causa della migrazione degli investitori verso asset ritenuti più sicuri. Con Bitcoin in calo di oltre un terzo quest’anno e Ethereum del 50%, sono sempre meno le persone che si rivolgono a Coinbase per aprire conti ed effettuare transazioni.

Coinbase ha dichiarato il mese scorso che le entrate dell’ultimo trimestre sono diminuite del 27% rispetto all’anno precedente, mentre il volume totale delle transazioni è sceso da 547 miliardi di dollari nel quarto trimestre a 309 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2022.

