Bonus Assunzioni under 30 2023: a chi spetta, requisiti e scadenze da rispettare

Il Governo guidato da Giorgia Meloni, per favorire il mercato del lavoro e incentivare le assunzioni di giovani disoccupati che non studiano e non lavorano, ha istituito il Bonus assunzioni per i giovani under 30, noto anche come Bonus assunzioni NEET.

Questo incentivo mira a sostenere le aziende del settore privato che decidono di assumere giovani lavoratori con meno di 30 anni, i cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or Training).

Come funziona il Bonus assunzioni under 30

Il Bonus assunzioni under 30 prevede un contributo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, erogato alle aziende che assumono giovani NEET.

Affinché i datori di lavoro possano usufruire dell’incentivo, è necessario che i giovani siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e abbiano un’età compresa tra i 16 e i 29 anni.

L’incentivo è valido per le assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 e viene riconosciuto a domanda per un periodo di 12 mesi.

Applicazione e esclusioni

Il Bonus assunzioni under 30 si applica per le seguenti tipologie di contratto:

Contratto di lavoro a tempo indeterminato

Contratto a tempo determinato con scopo di somministrazione

Contratto di apprendistato professionalizzante

Tuttavia, sono esclusi dall’incentivo il lavoro domestico, il lavoro intermittente, le ipotesi di lavoro occasionale e i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, così come i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Cumulabilità con altri sgravi contributivi

Il Bonus assunzioni under 30 è cumulabile con altri sgravi contributivi. Ad esempio, è possibile cumularlo con l’esonero contributivo integrale dal versamento dei contributi per i datori di lavoro privati che hanno assunto soggetti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che non hanno ancora compiuto 36 anni di età.

Tuttavia, in caso di cumulo con altre misure, l’agevolazione viene riconosciuta in misura pari al 20% e non al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Come presentare domanda per il Bonus assunzioni under 30

Per usufruire dell’incentivo, i datori di lavoro devono presentare domanda all’Inps tramite il modulo online “NEET23”, disponibile a partire dal 31 luglio.

L’autenticazione al servizio avviene tramite Spid, Cie o Cns. L’Inps garantirà il sostegno fino ad esaurimento dei fondi, privilegiando le domande in ordine di presentazione.

Sono disponibili 80 milioni di euro per il 2023 e 51,8 milioni di euro per il 2024 per coprire il Bonus assunzioni under 30. Nel caso in cui la domanda venga accolta, il datore di lavoro deve rispettare i seguenti obblighi entro sette giorni:

Sottoscrivere il contratto di lavoro con il giovane under 30

con il Comunicare all’Inps l’effettiva assunzione del giovane

Il mancato rispetto dei tempi stabiliti può comportare l’annullamento del sostegno.

