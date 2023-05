Bonus occhiali, si può usare anche per comprare occhiali da sole? Ecco in quali casi

Il bonus Occhiali fu inizialmente introdotto dalla Legge di bilancio 2021. Questa misura prevede un contributo di 50 euro per l’acquisto di lenti a contatto correttive o occhiali da vista.

Si tratta di un bonus ha generato diverse domande tra i contribuenti, e una delle più frequenti riguarda la possibilità di utilizzarlo per l’acquisto di occhiali da sole graduati. Per ottenere una risposta definitiva, è necessario far riferimento ai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, ma prima facciamo una panoramica dei principali punti di questa misura.

Il bonus occhiali da vista in breve

In cosa consiste il bonus occhiali da vista? La piattaforma per richiedere il Bonus occhiali è stata attivata il 5 maggio 2023. Per gli acquisti effettuati prima di questa data (dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023), è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute (solo se effettuate presso negozi accreditati).

Per gli acquisti successivi alla data di attivazione della piattaforma, è possibile richiedere un voucher da utilizzare presso i centri accreditati. È importante notare che l’elenco dei negozi accreditati è disponibile sulla piattaforma stessa, dove è anche possibile presentare la richiesta.

Possono beneficiare di questa agevolazione le persone con un ISEE inferiore a 10.000 euro. Se nel nucleo familiare ci sono più persone che indossano occhiali, è possibile richiedere un bonus per ciascuna di esse.

Inoltre, il bonus è compatibile con altre agevolazioni fiscali, in particolare con le detrazioni per le spese sanitarie. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, ogni membro del nucleo familiare può usufruire del bonus una sola volta.

Si può usare il bonus occhiali per comprare occhiali da sole?

Fatta questa premessa, possiamo rispondere alla domanda principale: è possibile ottenere il Bonus occhiali da vista per l’acquisto di occhiali da sole graduati?

La risposta è affermativa. Gli occhiali da sole non sono considerati solo un capriccio o un accessorio di moda, ma rappresentano una protezione importante per gli occhi, specialmente durante l’estate quando i raggi UV possono danneggiare la struttura oculare.

Le persone con deficit visivo spesso utilizzano gli occhiali da sole insieme alle lenti a contatto, quindi acquistano lenti neutre o occhiali da sole con prescrizione. In questi casi, è possibile ottenere il bonus occhiali da vista per l’acquisto di occhiali da sole graduati.

Ciò è possibile perché le lenti correttive, anche se destinate all’uso esterno come occhiali da sole, rientrano nella categoria dei dispositivi medici definiti nella circolare 20/E del 2011 dell’Agenzia delle Entrate (decreto legislativo 46 del 1997). Questa circolare include le lenti oftalmiche, le montature per lenti correttive e gli occhiali premontati tra i dispositivi medici ammissibili. Naturalmente, è importante che i prodotti siano certificati secondo le normative vigenti.

