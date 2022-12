Bonus Psicologo, con la proroga in legge di bilancio l’importo aumenta fino a 1.500 euro

Il bonus psicologo, introdotto con un importo massimo fino a 600 euro inizialmente, doveva servire ad offrire un aiuto economico a quei cittadini che a causa della gestione dell’emergenza Covid-19 hanno subito una serie di disagi tali da compromettere il loro stato di salute mentale.

La nuova manovra economica cui il governo di Giorgia Meloni ha lavorato in queste settimane, e che si appresta a superare l’esame del Parlamento in questi giorni, prevede tra le altre cose anche la proroga del bonus psicologo, e al tempo stesso il suo potenziamento con un importo che arriva per il 2023 a 1.500 euro.

Pe quanto riguarda invece i requisiti da soddisfare per poter accedere a quest’agevolazione non sono previste novità nella Legge di Bilancio 2023, così pure restano immutate le modalità per presentare domanda.

Ricordiamo che un primo rifinanziamento del bonus Psicologo era già arrivato con il decreto Aiuti bis, con uno stanziamento complessivo per l’agevolazione che dai 10 milioni di euro iniziali arrivava a 25 milioni.

Ora la nuova manovra economica ha stanziato ulteriori 5 milioni di euro per il bonus psicologo per il 2023, ai quali si vanno ad aggiungere 8 milioni di euro per il 2024. In tutto quindi per il bonus psicologo sono stati stanziati in questi anni, fino al 2024, quasi 40 milioni di euro.

A chi spetta il bonus psicologo, i requisiti

È con il decreto Sostegni bis che il bonus Psicologo è stato inizialmente introdotto, e in particolare la norma che prevede quest’agevolazione è arrivata nel corso del processo di conversione in legge, con la modifica dell’articolo 33 del decreto e l’introduzione del comma 6-bis.

La modifica apportata all’articolo 33 include infatti i “servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile dell’adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi”.

Questo comma dell’articolo 33 prevede nello stato di previsione del ministero della Salute la creazione di un fondo con una dotazione che per il 2021 ammontava a 10 milioni di euro, e che sarebbe servita a promuovere il benessere della persona.

L’obiettivo è quello di incentivare i cittadini che riscontrano disturbi legati alla propria salute mentale a rivolgersi a dei professionisti, e lo fa appunto con un bonus il cui scopo è coprire una parte delle spese sostenute per pagare la parcella dello psicologo.

Possono quindi richiedere il bonus i cittadini italiani senza bisogno che risulti soddisfatto alcun requisito anagrafico. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario però che vi sia una diagnosi del disagio e relativa prescrizione medica.

L’accesso al bonus psicologo è comunque riservato a quei cittadini che appartengono ad un nucleo familiare con Isee che non supera il tetto dei 50 mila euro.

Come funziona il bonus psicologo e quali sono gli importi

Con la proroga del bonus Psicologo inserita nella Legge di Bilancio 2023 cambiano anche gli importi riconosciuti ai beneficiari. Fino a fine 2022 infatti con il bonus psicologo l’importo massimo riconosciuto a singolo beneficiario arrivava fino a 600 euro, ma per il prossimo anno si arriva a 1.500 euro.

L’importo massimo del bonus, cioè 1.500 euro, viene riconosciuto solo ai beneficiari che hanno un Isee che non supera i 15 mila euro, mentre sono previsti importi via via minori per Isee nella fascia 15 – 30 mila euro, e nella fascia 30 – 50 mila euro.

Chi richiede il bonus psicologo beneficia di uno sconto in fattura che può arrivare fino ad un massimo di 50 euro a seduta. Il bonus quindi si applica istantaneamente al momento del pagamento della prestazione, sarà poi l’INPS a rimborsare il professionista che ha riconosciuto lo sconto al proprio paziente.

Lo psicologo che ha aderito all’iniziativa del bonus potrà ricevere, entro il mese successivo a quello di emissione della fattura, il rimborso dell’importo dello sconto applicato tramite accredito diretto su conto corrente bancario o postale.

