Bonus under 30: chi assume risparmia oltre metà dello stipendio. Ecco come funziona

Il governo di Giorgia Meloni indica la riduzione della disoccupazione tra i giovani come uno dei suoi obiettivi, ed ha previsto una agevolazione rafforzata per chi assume i giovani Neet, ovvero i giovani che non studiano e non lavorano.

Questa agevolazione consiste in un bonus valido per 12 mesi che può essere cumulato con il bonus assunzioni under 36. Il bonus rafforzato è contenuto nella bozza del decreto Lavoro del governo Meloni ed è un’importante novità per i datori di lavoro che assumono giovani under 30 Neet.

Come funziona il bonus under 30

Per poter beneficiare di questa agevolazione rafforzata, il giovane che si assume deve essere un Neet, ovvero un giovane che non studia e non lavora. Inoltre, il datore di lavoro deve essere registrato al programma “Iniziativa occupazione giovani”.

Solo in questo caso, il datore di lavoro potrà godere di un incentivo per 12 mesi che copre il 60% della retribuzione lorda del neo assunto ai fini previdenziali. Questo significa che il datore di lavoro non paga il 60% dello stipendio lordo del giovane dipendente per 12 mesi.

Il bonus si applica solo per le nuove assunzioni effettuate a partire dal 1° giugno 2023 fino alla fine dell’anno. Il contributo spetta al datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato e per l’apprendistato professionalizzante di secondo livello. Non è applicabile per i contratti di lavoro domestico.

Si stima che questa agevolazione porterà fino a 70.000 nuove assunzioni di giovani under 30, di cui almeno il 56% con un contratto stabile e con una retribuzione media di circa 1.300 euro.

Il bonus verrà corrisposto tramite conguaglio sulle denunce contributive mensili e la domanda dovrà essere trasmessa con procedura telematica all’Inps. L’Inps comunicherà, entro 5 giorni, la disponibilità delle risorse per la copertura.

Inoltre, la novità assoluta di questo bonus under 30 è che è possibile cumularlo con il bonus assunzioni per under 36, che prevede l’esonero totale del versamento contributivo per 36 mesi per chi assume giovani con meno di 36 anni a tempo indeterminato. Tuttavia, in caso di cumulo con altre agevolazioni, l’incentivo riconosciuto per l’assunzione degli under 30 è pari al 20% della retribuzione mensile lorda.

Quindi assumendo un giovane Neet e godendo di entrambi i benefici, si otterrebbe per 12 mesi un risparmio del 20% sullo stipendio lordo e per 36 mesi uno sgravio totale della contribuzione. In alternativa, non cumulando il bonus con il bonus under 36, si potrebbe godere dello sgravio del 60% dello stipendio per 12 mesi.

