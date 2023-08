Calendario scadenze fiscali agosto 2023. Ecco le date da segnare

Agosto è un mese particolare per quanto riguarda le scadenze fiscali in Italia. Dopo una pausa estiva dovuta alla sospensione delle attività fiscali, ci sono alcune date cruciali da tenere d’occhio. Prendete carta e penna, e cerchiate queste date in rosso nel vostro calendario per non perderle di vista.

21 agosto – Contributi Inps per artigiani e commercianti

Il 21 agosto segna la ripresa delle attività fiscali con il versamento della quota fissa trimestrale dei contributi Inps per artigiani e commercianti iscritti alle gestioni speciali IVS. È importante ricordare questa data per adempiere agli obblighi fiscali e mantenere in regola la propria posizione previdenziale.

22 agosto – Scadenze fiscali multiple

Il 22 agosto è una giornata densa di scadenze fiscali importanti che riguardano diverse categorie di contribuenti.

Contributi previdenziali per agenti e rappresentanti ENASARCO: Per le aziende preponenti ENASARCO, questo è l’ultimo giorno utile per versare i contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti per il trimestre di riferimento. Non dimenticatevi di effettuare il pagamento per evitare eventuali sanzioni. Ritenute sui bonifici per oneri deducibili o detrazione d’imposta: I contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o detrazioni d’imposta devono effettuare il versamento delle ritenute sui bonifici, eseguiti tramite Banche e Poste Italiane SPA, entro questa data. Utilizzate il modello F24 o le modalità telematiche per adempiere a questo obbligo. Contributi mensili FASC per aziende marittime: Le aziende marittime che applicano il CCNL nel settore degli autotrasporti merci e logistica e il CCNL delle agenzie marittime devono provvedere al versamento dei contributi mensili FASC relativi al mese precedente. Questo pagamento può essere effettuato tramite bonifico o apposita distinta. Imposta sugli intrattenimenti: Tutte le attività svolte con continuità nel mese precedente, soggette a versamento dell’imposta sugli intrattenimenti, devono adempiere a questo obbligo entro il 22 agosto. Assicuratevi di adempiere a questa responsabilità fiscale per evitare problemi futuri. Contributi Inps per datori di lavoro agricoli: I datori di lavoro agricoli devono effettuare il versamento dei contributi Inps per la gestione separata ed il lavoro dipendente. Utilizzate il modello F24 per versare i contributi a favore dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

Queste sono le scadenze fiscali del mese di agosto che richiedono la vostra attenzione. Per evitare sanzioni e complicazioni, è fondamentale adempiere agli obblighi fiscali in modo tempestivo.

Ricordate di segnare queste date importanti sul vostro calendario e di organizzare la documentazione necessaria per effettuare i pagamenti in modo corretto. Un’accurata gestione delle scadenze fiscali contribuirà a mantenere in regola la vostra posizione fiscale e a garantire un’operatività efficiente per la vostra attività.

