Carta d’identità elettronica sullo smartphone. Ecco come fare per avere la CIE sempre con sé

La Carta di Identità Elettronica (CIE) rappresenta il futuro dell’autenticazione informatica in Italia, superando lo SPID, l’identità digitale fino ad oggi necessaria per accedere ai servizi digitali pubblici.

Il chip della CIE conserva numerose informazioni e la rende utile per parecchi accessi pubblici, tanto che in Italia si è deciso di consentirne l’uso sullo smartphone. Grazie a pochi semplici passaggi, se si possiede un modello abilitato, sarà possibile avere la propria CIE sempre con sé sul dispositivo mobile.

Questa novità rappresenta un vantaggio notevole per i possessori di Carta d’Identità Elettronica, che fino ad ora erano costretti a dotarsi di uno SPID per accedere ai servizi digitali.

Si prevede che in futuro lo SPID possa essere sostituito o inglobato nella CIE, che diventerà una sorta di accesso all-inclusive all’identità digitale, un vero e proprio passepartout. La CIE, quindi, non solo è più comoda da utilizzare rispetto allo SPID, ma rappresenta anche una soluzione più economica e versatile per accedere ai servizi pubblici online.

Per utilizzare la CIE con le credenziali avanzate di Livello 3, in passato era necessario dotarsi di un lettore di smart card, strumento costoso e difficile da adoperare su un telefono. Oggi, invece, uno dei maggiori vantaggi della CIE è che si può utilizzare con quasi tutti gli smartphone in circolazione, a patto che siano dotati della funzione NFC (Near Field Communication), che ormai è molto comune.

Per poter usare la CIE sul proprio smartphone sarà sufficiente avere con sé la carta di identità elettronica fisica, lo smartphone con funzione NFC e il numero PIN o PUK della carta. Il PIN e il PUK vengono distribuiti in due parti, ma se si è smarrito il PIN, è possibile recuperarlo online o presso gli uffici comunali.

In ogni caso, avere la CIE sul proprio smartphone risulta essere molto comodo e vantaggioso, garantendo un rapido accesso ai servizi digitali pubblici senza la necessità di dover sempre avere con sé la carta fisica.

Per avere la carta d’Identità elettronica (CIE) sul proprio smartphone occorre quindi avere:

La carta di identità elettronica fisica

Uno smartphone con funzione NFC

Il numero PIN o PUK della carta.

Ma vediamo ora nel dettaglio cosa bisogna fare per usare la carta d’identità elettronica sul proprio smartphone, e quali sono tutti i passaggi da seguire.

Come fare per usare la carta d’identità elettronica sullo smartphone

Per utilizzare la Carta di Identità Elettronica sullo smartphone, è importante che il dispositivo supporti la tecnologia NFC (Near Field Communication), che consente di comunicare a breve distanza con altri dispositivi compatibili. Prima di procedere con la registrazione della CIE sull’app CieID, assicuratevi di aver attivato la funzione NFC sullo smartphone.

Scaricare la app : per usare la CIE sullo smartphone, il primo passo è infatti quello di scaricare l’app ufficiale dello Stato chiamata CieID.

: per usare la CIE sullo smartphone, il primo passo è infatti quello di scaricare l’app ufficiale dello Stato chiamata CieID. Registrare la carta : una volta scaricata la app, potrete registrare la vostra carta d’identità attraverso la voce “Registra la tua carta” presente nell’app.

: una volta scaricata la app, potrete registrare la vostra carta d’identità attraverso la voce “Registra la tua carta” presente nell’app. Inserire il PIN : a questo punto, vi verrà chiesto di inserire il PIN a 8 cifre, che avete precedentemente scelto durante il ritiro della carta d’identità.

: a questo punto, vi verrà chiesto di inserire il PIN a 8 cifre, che avete precedentemente scelto durante il ritiro della carta d’identità. Attivare la funzione NFC: dopo aver inserito il PIN, dovrete attivare la funzione NFC sullo smartphone e appoggiare la carta d’identità sul retro della parte alta del telefono.

L’app CieID inizierà a rilevare il chip e la carta sarà registrata nello smartphone. Da qui in poi, potrete accedere ai servizi pubblici con le credenziali di livello 3 fornite dalla CIE, semplicemente selezionando l’opzione “Entra con CIE” sul sito del servizio desiderato.

Una volta selezionata l’opzione “Entra con CIE”, dovrete effettuare l’accesso tramite l’app CieID con le 4 cifre del PIN o con l’impronta digitale. Successivamente, dovrete attivare l’NFC e avvicinare la CIE al telefono come fatto in fase di registrazione.

In pochi istanti, l’identità digitale verrà riconosciuta e potrete accedere ai servizi richiesti senza necessità di SPID o altri documenti. Inoltre, grazie all’area “Gestione carta” dell’app CieID, potrete interagire direttamente con la vostra carta d’identità e controllare le informazioni ad essa associate.

Usare la CIE sullo smartphone dovrebbe quindi essere un modo comodo e sicuro per accedere ai servizi pubblici e gestire la propria identità digitale in modo semplice e veloce.

