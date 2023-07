Cessione del credito: scopri la piattaforma FederBonus

Nell’ambito della cessione del credito e dello sconto in fattura, una nuova opportunità si presenta grazie alla piattaforma FederBonus, introdotta da Federcontribuenti. Ma come funziona esattamente? In questo articolo, esploreremo i dettagli di questa iniziativa e come può aiutare coloro che si trovano con crediti incagliati a superare le sfide che possono incontrare.

La nascita della cessione del credito e dello sconto in fattura

Quando in Italia è stato introdotto il Superbonus, si è pensato che fosse una misura democratica che permettesse anche a coloro con redditi bassi di effettuare lavori di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni.

Grazie alla cessione del credito e allo sconto in fattura, i beneficiari non devono anticipare le spese e possono eseguire i lavori anche in assenza di un reddito imponibile, utilizzando le detrazioni fiscali.

Tuttavia, questa misura ha suscitato reazioni diverse dalle varie parti sociali. Le associazioni delle imprese edili hanno sottolineato che il provvedimento ha contribuito notevolmente all’aumento del Pil del Paese e ha favorito l’occupazione.

D’altro canto, il Governo, fin dalla campagna elettorale, ha ritenuto che rappresentasse una spesa troppo onerosa per il debito pubblico e quindi necessitasse di revisioni. Inoltre, sono state segnalate numerose truffe legate al Superbonus. Sull’argomento, tuttavia, ci sono opinioni divergenti.

Finora, imprese e proprietari non hanno ottenuto molte novità positive. La disciplina è stata modificata in modo significativo e al momento vi sono poche possibilità di operare la cessione del credito e lo sconto in fattura. Per il 2023, la percentuale di detrazione fiscale è stata ridotta al 90% e, soprattutto, sono state limitate le persone che possono beneficiare del bonus.

Tuttavia, per quanto riguarda i crediti incagliati, ci sono dei progressi. Anche se la possibilità di utilizzare la cessione del credito per i lavori eseguiti fino all’interruzione delle cessioni è ancora limitata in termini di capacità fiscale.

Molte persone propongono il ripristino della cessione del credito, prendendo spunto dal sistema adottato negli Stati Uniti, in cui viene riconosciuto il credito di imposta per coloro che hanno redditi bassi.

Tra le possibili soluzioni, emerge la piattaforma per la cessione del credito creata da Federcontribuenti e chiamata FederBonus. Vediamo a chi è rivolta e come funziona.

FederBonus: una soluzione per la cessione del credito

FederBonus rappresenta un’ulteriore iniziativa, oltre alla petizione Esodati del Superbonus, ed è una piattaforma operativa già attiva da qualche giorno. È rivolta esclusivamente alle imprese che hanno dei crediti incagliati e che non riescono a riscuotere.

Marco Paccagnella, il presidente di Federcontribuenti, ha sottolineato che la piattaforma utilizza tecnologie sicure ed è accessibile attraverso il sito ufficiale di Federcontribuenti. L’accesso alla piattaforma avviene mediante un codice monouso, garantendo la sicurezza sia per chi cede i crediti che per chi li acquisisce.

Per accedere alla piattaforma, è necessario registrarsi e fornire i propri dati. Attraverso la piattaforma, le imprese hanno la possibilità di cedere importi minimi di 2 milioni di euro, purché si tratti di crediti già presenti nel cassetto fiscale del contribuente al momento della richiesta. Sul sito viene specificato che la limitazione dell’accesso alle sole imprese è una scelta temporanea.

Una volta caricata la proposta di cessione dei crediti, sarà possibile monitorare in ogni momento, anche tramite il cellulare, i messaggi e le proposte ricevute. L’obiettivo è favorire l’incontro tra domanda e offerta dei crediti di imposta maturati, semplificando le operazioni.

La piattaforma FederBonus, sviluppata da Federcontribuenti, offre quindi un’opportunità concreta per le imprese che hanno crediti incagliati e che desiderano cederli. Grazie a questa iniziativa, le imprese possono trovare un nuovo modo per gestire la propria situazione finanziaria e superare le difficoltà legate alla cessione del credito.

La piattaforma garantisce sicurezza e facilità d’uso, consentendo alle imprese di monitorare le proposte e i messaggi in modo efficiente. Se hai crediti incagliati e cerchi una soluzione, FederBonus potrebbe essere la risposta che stai cercando.

