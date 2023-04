Nuovo bonus Infissi, come funziona, chi può richiederlo e come fare domanda

Il mondo delle agevolazioni fiscali legate al settore immobiliare ha suscitato molte critiche nel nostro Paese, a causa delle problematiche di concetto e regolamentazione che spesso caratterizzano le abitazioni italiane.

In questo contesto, si è cercato di sviluppare una forma “accorpata” di agevolazioni per incentivare il miglioramento dell’efficienza energetica, come nel caso del Superbonus 110, che è stato rivalutato e modificato a più riprese. Tra le varie agevolazioni confermate, vi è il bonus infissi, che è stato parzialmente modificato.

In generale, sono stati confermati tutti i bonus e gli sconti legati alla sostituzione di finestre, infissi, caldaie e altri lavori di edilizia libera, a patto che questi siano stati avviati prima del 16 febbraio di quest’anno. Per poter beneficiare delle agevolazioni, sarà sufficiente dimostrare tramite fatture e altre documentazioni di aver già pagato anche solo parzialmente l’acconto entro questa data specifica.

Come funziona il nuovo bonus Infissi 2023

Il bonus infissi rientra nella categoria degli ecobonus e può portare ad aliquote di detrazione che vanno dal 50% al 65%, ottenibili anche attraverso dei lavori di ristrutturazione con una detrazione fiscale del 50%.

L’obiettivo alla base di questa forma di agevolazione è quello di efficientare il risparmio energetico e di limitare la dispersione di energia, ad esempio quella generata dall’impianto di riscaldamento. Come per altre forme di ecobonus, è possibile ottenere la detrazione della spesa in Irpef, lo sconto in fattura o la cessione del credito verso l’azienda che ha eseguito i lavori.

È possibile utilizzare il Superbonus, nella forma ridotta e modificata, anche per i lavori alle finestre. Tuttavia, il “nuovo” Superbonus non consente più di fare ricorso alla cessione del credito, ma rimane la possibilità di gestire una forma di detrazione diretta. La percentuale massima di detrazione è stata confermata al 90% per l’anno in corso e al 70% per i lavori del 2024.

Il bonus infissi rappresenta quindi un’importante agevolazione per i proprietari di immobili che intendono migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni.

Grazie a questa forma di agevolazione, è possibile ottenere sconti significativi sui lavori di sostituzione di finestre, infissi e altri interventi edilizi. Per accedere alle agevolazioni, è necessario dimostrare di aver già pagato almeno in parte i lavori entro una data specifica.

Inoltre, grazie al Superbonus, è possibile ottenere ulteriori vantaggi fiscali, anche se le modalità di applicazione sono state recentemente modificate.

