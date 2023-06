Permessi Legge 104: come si possono usare e quali sono le attività consentite

La Legge 104, che prevede diversi benefici per i portatori di handicap e i loro familiari, include anche permessi lavorativi retribuiti di tre giorni al mese. Durante questi permessi, sia il soggetto disabile che il caregiver hanno la possibilità di utilizzare le ore in modo frazionato per svolgere determinate attività.

La normativa non specifica in modo dettagliato le attività consentite durante i permessi, il che può generare dubbi e incertezze. Tuttavia, in generale, è importante comprendere che con la Legge 104 non è consentito utilizzare i permessi lavorativi retribuiti per motivi personali non correlati alla disabilità.

La Legge 104 stabilisce una serie di diritti e doveri a favore delle persone con disabilità, ed è fondamentale conoscere i benefici previsti in dettaglio per evitare abusi. In questo caso andremo ad analizzare nel dettaglio le attività consentite durante i permessi della Legge 104, in modo da evitare sanzioni o addirittura licenziamenti.

Quali sono le attività consentite durante i permessi della Legge 104

La normativa che garantisce il rispetto della dignità umana e tutela i diritti di libertà e autonomia delle persone con disabilità prevede tre giorni di permessi lavorativi retribuiti come beneficio. I lavoratori con disabilità grave possono richiedere tali permessi per motivi necessari, come visite mediche o giorni di riposo dopo terapie specifiche.

Anche i familiari che assistono i disabili, noti come caregiver, hanno diritto ai permessi retribuiti della Legge 104 senza rischiare di perdere il lavoro. Ma cosa si può fare durante i permessi concessi dalla Legge 104?

Per rispondere a questa domanda, è importante considerare la sentenza emessa dalla Cassazione il 23 dicembre 2016, che afferma che la Legge 104 del 1992 consente al lavoratore di usufruire dei permessi per fornire assistenza continua al disabile, ma anche per dedicare un breve periodo di tempo a soddisfare i propri bisogni e esigenze personali.

In altre parole, il lavoratore può dedicare alcune ore a se stesso senza timore di perdere il posto di lavoro. Tuttavia, è fondamentale tenere presente che i permessi concessi dalla Legge 104/92 sono finalizzati principalmente a garantire un’adeguata assistenza al disabile, ponendo le sue esigenze come priorità assoluta.

La Cassazione ha stabilito che licenziare un caregiver solo perché dedica del tempo per fare la spesa o svolgere faccende domestiche non è accettabile o giustificabile, soprattutto se queste azioni sono a beneficio del disabile. Per evitare il licenziamento, è sufficiente fornire un’assistenza continua al disabile, ma con una certa flessibilità.

Ciò significa che l’assistenza non deve necessariamente coincidere con l’orario lavorativo del familiare caregiver. Ad esempio, un disabile potrebbe avere maggiore bisogno di assistenza durante la notte e meno durante le ore lavorative del familiare caregiver.

È importante sottolineare che è strettamente vietato svolgere attività ludiche durante le ore di permesso o dedicare più tempo alle proprie esigenze a discapito di quelle del disabile. L’obiettivo principale dei permessi è garantire l’assistenza adeguata al disabile, mantenendo sempre presenti le sue esigenze specifiche.

Si può andare in vacanza grazie ai permessi della Legge 104?

Per quanto riguarda la questione delle vacanze e dei giorni fuori casa durante i permessi della Legge 104, è importante considerare due situazioni diverse. La prima situazione riguarda il bisogno del disabile di trascorrere alcuni giorni lontano da casa per cure termali, visite mediche o terapie che richiedono di recarsi in un’altra località. In questo caso, se l’allontanamento è giustificato dalle esigenze del soggetto con disabilità, il caregiver può continuare a fornire assistenza senza rischiare il licenziamento.

D’altra parte, è considerato un abuso se il familiare preposto all’assistenza continua del disabile decide di andare in vacanza per conto proprio utilizzando i giorni di permesso retribuiti previsti dalla Legge 104. È importante sottolineare che in nessun caso il caregiver può utilizzare i permessi lavorativi retribuiti per scopi privati di svago, divertimento o per viaggi non correlati al soggetto disabile.

Coloro che commettono abusi nei confronti dei permessi concessi dalla Legge 104 devono affrontare gravi conseguenze. Possono essere soggetti a sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, al licenziamento per giusta causa. Inoltre, il lavoratore potrebbe essere accusato di truffa nei confronti dell’INPS, poiché i giorni di permesso sono pagati dall’ente e non dal datore di lavoro, che si limita a fornire l’anticipo di tali pagamenti.

È fondamentale rispettare l’intento e lo spirito della Legge 104, utilizzando i permessi in modo corretto e nel miglior interesse del soggetto disabile, evitando qualsiasi abuso che potrebbe comportare gravi conseguenze legali e lavorative.

