Quanti soldi si possono regalare a parenti e amici? Ecco come essere in regola col fisco

Quando si decide di regalare soldi ai parenti e agli amici, è importante conoscere le regole per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate. La prima regola riguarda il tetto massimo di denaro contante che si può regalare. Non si possono fare donazioni in denaro senza rischiare di destare sospetti, quindi è necessario rispettare questo limite.

Tuttavia, non è sufficiente tenere conto solo del limite di denaro contante. È anche importante considerare il rapporto tra il donante e il donatario, e potrebbe essere consigliabile stipulare una scrittura privata per garantire una maggiore sicurezza. Prima di procedere con le donazioni, è bene seguire alcuni consigli utili per regalare denaro a parenti e amici senza incorrere in sanzioni o controlli da parte del Fisco.

Ecco tre consigli utili per regalare denaro in modo sicuro. Prima di tutto, quando si regalano soldi ai nipotini o ai figli, è importante ricordare che esiste un tetto massimo per l’utilizzo di denaro contante stabilito dal governo per combattere l’evasione fiscale. Inoltre, è molto più sicuro utilizzare metodi di pagamento tracciabili per trasferire denaro a terzi anziché consegnarlo in contanti di persona.

Infine, una possibilità da considerare è la donazione indiretta. Ora vedremo nel dettaglio come sfruttare al meglio queste tre opzioni che consentono di regalare denaro senza rischiare sanzioni o controlli da parte del Fisco.

Per quanto riguarda il limite massimo per l’utilizzo di denaro contante, il Decreto Fiscale numero 124 del 2019 ha stabilito una cifra massima al fine di contrastare l’evasione fiscale. Attualmente, dopo la pubblicazione della Legge di Bilancio 2023, il limite è stato fissato a 5.000 euro. È importante tenerlo presente, poiché chi supera tale limite potrebbe essere soggetto a sanzioni significative.

Un’alternativa alla consegna di denaro contante, che permette di aggirare il problema del limite massimo, è quella di regalare denaro attraverso transazioni con metodi di pagamento tracciabili. Tra i metodi più comuni ci sono l’assegno circolare, il bonifico bancario o postale e il vaglia.

Utilizzando uno di questi metodi, anche il Fisco non avrà motivo di sospettare e il vostro regalo passerà inosservato ai controlli dell’Agenzia delle Entrate. È consigliabile utilizzare metodi di pagamento tracciabili soprattutto per donazioni superiori a 5.000 euro.

Come regalare denaro con la donazione indiretta

Un’altra alternativa da considerare per regalare denaro ad altre persone è la donazione indiretta. Questo potrebbe avvenire, ad esempio, attraverso l’acquisto di un bene da parte del figlio per il genitore. In questo caso, il figlio diventa il legittimo proprietario del bene e può decidere di donarlo volontariamente a terzi senza ricevere nulla in cambio.

In alcuni casi invece è necessario stipulare una scrittura privata per regalare soldi. Regalare denaro attraverso un prestito consente di evitare la presenza di un notaio e di effettuare la donazione tramite un accordo concordato tra le parti. Tuttavia, è consigliabile stipulare l’accordo attraverso la sottoscrizione di una scrittura privata.

Nel documento firmato da entrambe le parti, devono essere inclusi i seguenti elementi:

Le generalità delle parti coinvolte.

L’importo specifico di denaro prestato (con o senza interessi).

La data di scadenza del prestito.

Le modalità di pagamento e le conseguenze da applicare in caso di ritardo o mancato pagamento.

Questo tipo di contratto permette di formalizzare per iscritto ciò che è stato concordato verbalmente. In particolare, si possono distinguere due tipi di prestito:

Il prestito a titolo oneroso, in cui viene richiesto l’applicazione di un tasso di interesse sul denaro prestato.

Il prestito a titolo gratuito, in cui viene concesso un prestito (di solito tra amici o parenti) senza la necessità di restituire l’importo prestato.

Ogni situazione richiede un’attenta valutazione delle circostanze e potrebbe essere opportuno consultare un esperto legale per garantire che tutte le procedure e gli accordi siano conformi alle leggi vigenti e alle normative fiscali applicabili.

