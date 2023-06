Si può usare il Superbonus anche per il fotovoltaico. Ecco il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Il Superbonus, una misura che ancora adesso continua ad essere costantemente sotto i riflettori, offre importanti vantaggi anche per l’installazione di impianti fotovoltaici. Le recenti delucidazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate stanno contribuendo a chiarire alcuni aspetti relativi a questa agevolazione.

La circolare più recente, la 13/E del 13 giugno 2023, fornisce spiegazioni sulle ultime modifiche normative che hanno interessato il Superbonus, prendendo in considerazione le domande sollevate dai contribuenti.

Le novità introdotte sono molteplici. In primo luogo, è stata prorogata la scadenza per i lavori sulle villette fino al 30 settembre, a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30% dei lavori. Inoltre, la detrazione delle spese sostenute nel corso del 2022 sarà suddivisa in 10 anni anziché in 4, per coloro che non sono riusciti a cedere il proprio credito fiscale.

Il Superbonus per l’installazione di impianti fotovoltaici con sistema di accumulo

Tuttavia, una novità che ha ricevuto meno attenzione riguarda lo sconto applicabile agli impianti fotovoltaici estesi alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e alle organizzazioni di volontariato (Odv). Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, il beneficio è ora esteso anche all’installazione di sistemi di accumulo integrati agli impianti stessi.

La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che il Superbonus del 110% può essere fruito anche da Onlus, Odv e associazioni di promozione sociale. Tuttavia, per beneficiare di questa agevolazione, è necessario installare gli impianti fotovoltaici su strutture che non siano pertinenze dell’immobile principale.

Queste strutture possono appartenere a terzi, ovvero a proprietari diversi da quello dell’immobile in cui sono realizzati gli interventi principali. È importante notare che l’immobile in cui sono realizzati gli interventi principali deve trovarsi in centri storici soggetti a vincoli paesaggistici che rendono impossibile l’installazione di impianti fotovoltaici su di esso o sulle sue pertinenze.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’agevolazione non riguarda solo l’installazione dell’impianto fotovoltaico, ma anche l’eventuale installazione di un sistema di accumulo integrato agli impianti energetici oggetto di agevolazione.

L’introduzione del quoziente familiare come requisito per il Superbonus

Un’altra novità che potrebbe sorprendere i contribuenti riguarda l’introduzione del quoziente familiare come requisito per beneficiare del Superbonus. L’obiettivo è garantire che l’agevolazione venga concessa solo in caso di effettiva necessità. Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate sono fornite le prime indicazioni su come verrà calcolato il reddito di riferimento.

Il reddito sarà calcolato tenendo conto dei redditi soggetti a tassazione e a cedolare secca, nonché dei redditi forfettari soggetti a imposta sostitutiva. Sarà considerato anche il numero dei figli di età inferiore ai 21 anni che non hanno un reddito superiore a 4.000 euro, ma per i quali non spetta la detrazione per figli a carico. Questi parametri saranno utilizzati per determinare l’ammissibilità al Superbonus.

Possiamo quindi affermare che il Superbonus si conferma un’importante misura di agevolazione anche per l’installazione di impianti fotovoltaici, con nuove disposizioni che coinvolgono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e introducono il quoziente familiare come criterio di valutazione.

