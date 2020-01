Fintech, il CEO di Ripple punta al consolidamento del settore nel 2020

Il 2020 sarà un anno molto importante per fintech e criptovalute, dice Brad Garlinghouse.

Il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, ha dichiarato che il 2020 sarà l’anno del consolidamento del fintech, dopo che Visa ha acquisito Plaid per 5,3 miliardi di dollari. Ma ci saranno impatti sul prezzo di XRP, il token di Ripple?

CONTO CORRENTE ZERO SPESE CON N26 — Carta Conto con IBAN Gratuita + Bonus fino a 150€ invitando i tuoi amici. 🔝carta MASTERCARD, per accreditare lo stipendio o fare bonifici in 19 valute. invitando i tuoi amici. 🔝carta, per accreditare lo stipendio o fare bonifici in 19 valute. Scopri tutte le caratteristiche sul sito ufficiale >>

Effettivamente, come dichiara Garlinghouse, sembra che vi sia una relazione tra l’ecosistema della criptovalute e il mondo fintech. Tanto che il manager di Ripple si dichiara convinto che il futuro sarà roseo per questi due “mondi”, che andranno incontro a un positivo consolidamento.

Dichiarazioni che hanno evidentemente avuto un deciso rafforzamento dopo la conferma dell’acquisizione da parte di Visa di Plaid, una startup operante nel settore dei pagamenti. Per il CEO di Ripple, il 2020 sarà l’anno di molte altre operazioni similari, stringendo dunque rapporti sempre più intensi tra il mondo criptovalutario e quello fintech.

Non sfugge, per esempio, l’accordo tra Abi e Nexi di cui parlammo ieri, e che anche nel nostro Paese sembra essere in grado di creare importanti sinergie in tale ambito.