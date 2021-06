Cambio Euro Dollaro: come investire in attesa della riunione FED di oggi

© Shutterstock

Volatilità contenuta in vista del meeting della Federal Reserve. Sul tavolo di Powell ci sono la politica monetaria e l'analisi sull'andamento dell'inflazione

Il market mover più importante della settimana centrale di giugno è rappresentato dalla riunione del Fomnc della Fed. Il braccio operativo della Federal Reserve inizierà oggi il suo meeting che poi terminerà domani con l'attesa conferenza stampa del governatore Powell.

Parlare di riunione Fed significa fare riferimento al Forex e quindi all'andamento del cambio Euro Dollaro. Nella giornata di ieri, le quotazioni del Biglietto verde hanno semplicemente consolidato le loro posizioni dopo aver messo a segno, nella settimana precedente, i maggiori guadagni dell'ultimo mese e mezzo. Questa mattina il cross EurUsd è attestato in area 1,21 come si può vedere dal grafico in basso.

Questa andamento quasi piatto conferma una tendenza ben precisa che è in atto da alcune settimane: molti cross scambiano in range stretti e di conseguenza il tasso di volatilità è sceso ai minimi da diversi anni nonostante loa tendenza dovish che è emersa nell'ultimo meeting della BCE e soprattutto nonostante i forti dati sull'inflazione americana.

Premesso questo, però, la riunione del Fomc della FED vanta un potere di condizionamento sull'andamento delle quotazioni del Dollaro Usa che è molto pronunciato.

Cambio Euro Dollaro e riunione FED giugno 2021: previsioni

Quali sono le previsioni sulla riunione della Federal Reserve che si terrà a partida da oggi 15 giugno 2021? Gli argomenti centrali del meeting sono le discussioni su eventuali modifiche alla politica monetaria che è in atto e l'analisi sull'andamento dell'inflazione.

Il governatore Powell ha già dichiarato che non è sua intenzione modificare il piano di azione attulmente in atto fino al raggiungimento della piena occupazione. Gli analisti, però, sono preoccupati per il generale aumento dei prezzi. La politica monetaria in atto, infatti, ha determinato un rialzo dei prezzi in tutti i comparti economici. Un effetto immediato di questo generalizzato rilazo dei prezzi, si è avuto sulla capacità di molte aziende di garantire una normale consegna di prodotti e servizi. Il rialzo dei prezzi, quindi, sta impattando in modo negativo sulla normale operatività delle aziende.

A ciò si accompagna poi l'aumento dei salari di fascia bassa. Prima di poter procedere alla modifica accomodante della Federal Reserve c'è la necessità di garantire la ripresa della produzione e la crescita dei consumi. In caso contrario il rischio è che possa esserci una ulteriore contrazione dell'economia che sarebbe inevitabile se le misure attualmente in atto dovessero essere ritirate in modi e tempi sbagliati.

Tutti questi argomenti potrebbero condizionare l'andamento del cambio Euro Dollaro.

L'opinione prevalente tra gli economisti è che nella riunione FED di oggi non ci siano novità di rilievo. Secondo il 60 per cento degli esperti che sono stati interpellati dalla Reuters, l'annuncio sul tapering dovrebbe arrivare nel prossimo trimestre, nonostante una ripresa sostenuta per il mercato del lavoro.

Staremo a vedere.