Cambio Euro Dollaro: rimbalzo è solo momentaneo? Prospettive dopo parole Powell

© Shutterstock

Dopo essere precipitato poco sopra quota 1,12, il cross Eur/Usd sembra aver trovato la strada del rimbalzo ma gli analisi invitano alla prudenza: può essere un fuoco di paglia

Il cambio Euro Dollaro sembrerebbe aver svoltato pagina. Dopo la flessione ai minimi in area 1,12, la coppia è riuscita a recuperare terreno tanto che, già ieri, il cross era attestato a 1,1328. Il trend di recupero sembra proseguire anche oggi sia pure ad un ritmo più blando rispesso a quello delle 24 ore precedenti.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

Mentre è in corso la scrittura del post, il cambio Euro Dollaro scambia a 1,1316. Nel grafico in basso è riprodotto l'andamento della più importante coppia forex.

Dinanzi all'evoluzione delle ultime ore si potrebbe essere tantati ad affermare che l'Euro si stia rafforzando nel cambio con il Biglietto Verde. In realtà, dal nostro punto di vista, la differenza rispetto a mertedì, giorno in cui il cross aveva toccato quota 1,1258, è solo nella minore forza della divisa americana.

Per inquadrare quanto avvenuto nelle ultime ore è necessario tenere in considerazione le dichiarazioni del governatore della FED Jerone Powell. Il banchiere, fresco di riconferma alla guida della Federal Reserve, ha anticipato che è intenzione della banca centrale Usa accellerare il tapering già dal mese in corso. Secondo Powell, infatti, l'economia Usa è attualmente molto più forte ma al tempo stesso anche le pressioni inflazionistiche sono diventate più elevate.

In questo contesto diventa quindi opportuno considerare la possibilità di concludere il tapering qualche mese prima rispetto a quanto previsto. Se l'obiettivo è anticipare il termine dell'operazione allora, a logica, si può ipotizzare che il ritmo sia destinato ad accelerare. Oltre che a fare riferimento al tapering, Powell ha anche parlato di inflazione ammettendo, per la prima volta, che non è più il caso di considerare transitorio un aumento dei prezzi che invece ha tutta l'aria di essere duraturo.

Il riferimento alla necessità di intensificare il tapering unito all'ammissione sul carattere duraturo dell'inflazione, hanno spinto molti analisti ad ipotizzare che la FED possa decidere un aumento del costo del denaro prima dei tempi previsti e nonostante l'insorgere della variante Omicron.

Questo il nuovo quadro che si profila all'orizzonte. Ora è evidente che tali elementi siano da tenere conto quando si definisce la propria strategia trading sul cambio Euro Dollaro. A tal riguardo ricordiamo che quando si fa trading sul Forex è sempre consigliabile iniziare da un conto demo per evitare di perdere soldi veri a causa di errori operativi. eToro può essere molto ultile in tal senso poichè mette sempre a disposizione un account dimostrativo da 100 mila euro virtuali.

Apri qui un conto demo eToro e impara a fare trading sul Forex senza rischi>>>è gratis

Cambio Euro Dollaro: quadro a inizio dicembre 2021

Il recupero messo a segnod al cambio Euro Dollaro a partire dalla giornata di ieri, è stato al centro di un'attenta interpretazione da parte di molti analisti. L'opinione prevalente è che quella in atto sia solo una frenata e non l'anticipazione di un rimbalzo (con inversione di tendenza). Alla base di questo scetticismo che spinge a ritenere il movimento in atto come esclusivamente temporaneo, alcuni elementi di tipo fondamentale.

Anzitutto la posizione dell'Europa dinanzi alla galoppata dell'inflazione. E' innegabile che l'inflazione non sia un problema solo americano ma anche europeo. Ciò significa che la stessa Lagarde sarà costretta ad intervenire per contenetere una corsa che altrimenti potrebbe diventare molto problematica.

C'è poi da considerare la posizione degli esportatori americani. A questi ultimi è andato bene fino ad un certo punto il rialzo del Dollaro. Quando l'apprezzamento è diventato troppo forte, la dinamica si è trasformata in un problema e da qui l'intervento per contenere la progressione.

Sono questi i due elementi da considerare prima di tracciare previsioni sul possibile andamento del cambio Euro Dollaro nei prossimi giorni. Per elaborare la propria strategia trading è poi fondamentale usare strumenti avanzati come ad esmepio il Copy Trading eToro grazie al quale è possibile copiare le mosse dei traders migliori su Eur/Usd. Il Copy Trading può essere anche usato dagli investitori alle prime armi che possono esercitarsi con questa funzione in modalità demo.

Copia i traders più bravi sul cambio Eur/Usd con il Copy Trading eToro>>>la demo è gratis, clicca qui

Cambio Euro Dollaro: previsioni inizio dicembre 2021

Spostiamoci ora dal quadro di riferimento alle previsioni o meglio integriamo le stime in quello che è il quadro di riferimento. Partendo dalle quotazioni attuali non è da escludere che possa esserci un recupero anche dino a quota 1,14 e poi 1,145. In ogni caso neppure quello allungo andrebbe interpretato come un cambio di direzione. Si tratterebbe invece solo di un riallineamento dopo il forte ribasso degli ultimi mesi.