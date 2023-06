Cambio Euro Dollaro (EUR/USD) in impostazione rialzista sopra 1,09. Ecco le previsioni

Il cambio Euro/Dollaro (EUR/USD) ha mantenuto una tendenza rialzista stabile dal 15 giugno, dopo l’annuncio dell’aumento dei tassi da parte della BCE, a differenza dei tassi lasciati invariati dalla Fed statunitense.

Ciò indica una potenziale resilienza del cambio Euro/Dollaro, che potrebbe tradursi in un consolidamento a lungo termine ai livelli attuali o in un rapido rally. Attualmente, il cambio Euro/Dollaro si attesta intorno a 1,093, mentre l’indice del dollaro USA rimane stabile a 102,1 punti.

Previsioni positive per il cambio Euro/Dollaro

Per continuare la sua tendenza rialzista, il cambio Euro/Dollaro dovrà mantenere un livello superiore a 1,09, al fine di raggiungere i massimi relativi di 1,0966 raggiunti il 16 giugno. Numerosi segnali bullish sono presenti, considerando che la media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni si attesta a 1,084 e che finora non è stato fatto alcun tentativo di testare il nuovo supporto a 1,09.

Un’ulteriore crescita al di sopra di 1,095 e verso i massimi relativi menzionati potrebbe aprire la strada a un avvicinamento al target di 1,098, subito prima del principale target a breve termine di 1,10. Tuttavia, per raggiungere questo valore, il cambio Euro/Dollaro avrà bisogno di ulteriori impulsi di mercato o di una fase di accumulazione stabile, sostenuta dai dati macroeconomici favorevoli dell’Eurozona.

Rischi e potenziali arretramenti: Sebbene improbabile nel breve termine, qualsiasi arretramento al di sotto di 1,09 potrebbe riportare rapidamente il cambio Euro/Dollaro verso l’EMA a 50 giorni a 1,084 e, da lì, verso un declino più significativo a 1,08. Toccare questo livello di supporto comporterebbe un completo annullamento dei rialzi degli ultimi giorni.

Calendario economico

La giornata di oggi 20 giugno, così come l’apertura settimanale di ieri, non presenta molti dati macroeconomici rilevanti. Dopo il calo del -1,4% negli indici dei prezzi alla produzione tedeschi, nel pomeriggio si attendono i discorsi di due membri della Federal Reserve, Williams e Bullard, insieme a dati parziali sull’edilizia negli Stati Uniti.

L’attuale setup rialzista del cambio Euro/Dollaro (EUR/USD) sopra 1,09 offre un’opportunità interessante per gli investitori. Con l’innalzamento dei tassi da parte della BCE e l’aspettativa di dati macroeconomici favorevoli per l’Eurozona, il cambio potrebbe consolidarsi a livelli più alti o avviare un’accelerazione verso nuovi massimi.

Tuttavia, è importante considerare i potenziali rischi di un arretramento al di sotto di 1,09, che potrebbe annullare i guadagni recenti. Gli investitori possono monitorare attentamente gli sviluppi del mercato e valutare le opportunità di investimento in base alle previsioni e ai fattori macroeconomici in gioco.

