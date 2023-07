Cambio Euro Dollaro (EUR/USD): parte il ritracciamento ma la ripresa al rialzo è possibile

Il cambio euro dollaro (EUR/USD) ha recentemente infranto il livello chiave di supporto a 1,12, ma non senza ostacoli. La sessione di scambi di ieri ha messo in dubbio la tenuta del trend rialzista. Oggi, al momento della stesura, il cambio euro dollaro si attesta a quota 1,1140, mentre l’indice del dollaro USA è in ripresa a 100,49 punti, rispetto ai 100 punti di ieri a quest’ora.

Ritracciamento e Possibili Scenari

Dopo i primi ritracciamenti, è possibile che il Fiber (EUR/USD) possa continuare a retrocedere. In tal caso, dobbiamo prestare attenzione ai livelli di supporto intermedi tra 1,11 e 1,10.

Nell’imminente chiusura settimanale, i livelli chiave da monitorare sono 1,10 e 1,12. Il primo rappresenta il principale livello di supporto a breve termine. Un superamento di questo livello potrebbe aprire la strada a ritracciamenti più ampi e segnalare un’inversione di tendenza ribassista.

D’altra parte, il livello di 1,12 potrebbe essere nuovamente testato, indicando una possibile riprresa al rialzo e preparando il terreno per ulteriori spinte ascendenti, annullando così gli attuali tentativi di ritracciamento.

Target Intermedi e possibile inversione di tendenza

Nel contesto di uno scenario ribassista, è importante monitorare anche diversi target intermedi. Mantenendo una prospettiva ribassista, dobbiamo prestare attenzione ai livelli di supporto intermedi a quota 1,11, 1,1080 e 1,1050. Questi livelli potrebbero contribuire a difendere le posizioni acquisite nell’ultima settimana, dopo il deprezzamento del dollaro USA.

Solo dopo il superamento di tutti i livelli sopra menzionati, un’eventuale inversione di tendenza ribassista potrebbe portare il cambio euro dollaro a raggiungere il livello di supporto principale a 1,10 e, successivamente, a effettuare un break-out verso la media mobile esponenziale a 50 giorni, posizionata intorno a 1,0955.

È fondamentale considerare attentamente le possibilità di un nuovo rimbalzo al rialzo, in grado di smentire le ipotesi ribassiste finora discusse e riportare il cambio euro dollaro nuovamente sopra quota 1,12. Questa eventualità potrebbe generare nuovi stimoli rialzisti nella prossima settimana.

Il contesto attuale è delicato, e il cambio euro dollaro potrebbe riservare ulteriori sorprese. Monitorare attentamente i livelli chiave e le possibili inversioni di tendenza è essenziale per prendere decisioni informate nelle operazioni di trading.

