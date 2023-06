Cambio Euro Dollaro (EUR/USD) previsioni ultima settimana di giugno 2023

Il cambio Euro Dollaro (EUR/USD) si è recentemente trovato ad affrontare un arretramento dopo aver raggiunto un livello tecnico chiave di 1,10, che rappresentava un obiettivo rialzista primario.

L’andamento al ribasso è stato innescato dai massimi relativi di 1,10070 raggiunti il 22 giugno, seguiti da un declino verso 1,095 il giorno successivo. Dopo di ciò, il tasso di cambio ha continuato a diminuire fino ai minimi relativi di 1,085, per poi risalire fino a chiudere la settimana a 1,089.

Al momento attuale, il cambio Euro Dollaro si trova esattamente a quota 1,09, aprendo nuove opportunità per gli investitori interessati a sfruttare i movimenti futuri.

Ultime previsioni Euro Dollaro (EUR/USD)

Le previsioni per l’ultima settimana di giugno 2023 suggeriscono un potenziale ritorno sopra quota 1,09, consentendo l’eventuale estensione dei recuperi. Tuttavia, è importante notare che il raggiungimento del livello di 1,10 sembra ancora sfuggire, evidenziando come il contesto macroeconomico globale non sia ancora pronto a sostenere un cambio Euro Dollaro stabile sopra il suo livello rialzista di medio termine.

Per quanto riguarda le prospettive future, il cambio Euro Dollaro dovrà superare il livello di 1,09 per ritornare in una posizione moderatamente rialzista e consolidarsi su un nuovo supporto. È probabile che la settimana si caratterizzi per una fase laterale compresa tra 1,09 e 1,095, senza ulteriori tentativi audaci di superare 1,10.

Tuttavia, nel caso in cui le previsioni si rivelassero errate e ulteriori dati macroeconomici spingessero il cambio Euro Dollaro al di sopra di 1,10, potremmo comunque aspettarci nuovi rimbalzi al ribasso. Pertanto, sembra improbabile che il cambio Euro Dollaro si mantenga stabilmente sopra il suo principale target rialzista.

Dal punto di vista ribassista, l’incapacità di raggiungere in modo stabile il livello di 1,09 potrebbe segnare l’inizio di un declino più ampio e duraturo, con possibili obiettivi a 1,085 e 1,08.

Tuttavia, è importante osservare se il livello di supporto a 1,08 riuscirà a resistere alle pressioni dei venditori. Nel caso in cui si verifichi una rottura ribassista, potrebbero emergere nuovi supporti intermedi a 1,078, 1,075 e 1,072, che segnalerebbero un’inversione di tendenza più significativa.

Vediamo quindi che in questo momento l’Euro Dollaro continua ad offrire interessanti opportunità di investimento, sia in un contesto moderatamente rialzista intorno a quota 1,09, sia in un possibile scenario ribassista con obiettivi a 1,085 e 1,08.

