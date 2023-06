Cambio Euro Dollaro (EUR/USD) si riduce la volatilità e si prevede stabilizzazione su quota 1,095

Il cambio euro dollaro (EUR/USD) sta attraversando un periodo di volatilità ridotta e si avvicina a una possibile stabilizzazione intorno al livello di 1,095.

Le previsioni indicano che potrebbe esserci un’ulteriore espansione verso l’alto, ma la resistenza a 1,095 potrebbe limitare eventuali ulteriori guadagni e portare a una stabilizzazione del cambio. Al momento della stesura di questo post, il cambio euro dollaro si attesta a 1,0959, mentre l’indice del dollaro USA è a 102,3 punti.

Cambio EUR/USD analisi del trend e previsioni

Il cambio euro dollaro (EUR/USD) ha mostrato un trend moderatamente rialzista, con il recupero del livello di 1,09 avvenuto due giorni fa, il 26 giugno.

Le prospettive indicano che il cross potrebbe rimanere in territorio rialzista fintanto che il prezzo si mantiene al di sopra della media mobile a 50 giorni (1,091) e del supporto chiave a 1,09.

Un’eventuale discesa al di sotto di 1,09 rappresenterebbe semplicemente un’uscita dall’area laterale compresa tra 1,09 e 1,095. Tuttavia, se il cambio dovesse scendere al di sotto della media mobile a 100 giorni, attualmente a 1,08763, potrebbe avviarsi un ulteriore ribasso verso i livelli di 1,085 e oltre.

Considerando uno scenario rialzista, un’ulteriore avanzata al di sopra di 1,095 potrebbe permettere un’espansione più ampia verso le quote di 1,0975 e 1,098.

È importante sottolineare che, data la situazione attuale del mercato, raggiungere il livello di 1,10 risulta poco probabile. Eventuali sviluppi positivi o decisioni delle due banche centrali potrebbero fornire un impulso rialzista, ma è probabile che tale tentativo abbia difficoltà a mantenere il suo slancio e possa essere soggetto a ritracciamenti.

Vediamo quindi che il cambio euro dollaro mostra segnali di possibile stabilizzazione intorno a 1,095, con prospettive moderatamente rialziste nel breve termine.

Tuttavia, è importante valutare attentamente i livelli di supporto e resistenza chiave, come 1,090 e 1,095, per comprendere l’evoluzione futura del cambio. Gli investitori dovrebbero prestare attenzione alle decisioni delle banche centrali e alle notizie che potrebbero influenzare la direzione del mercato.

Tutti i migliori broker CFD consentono di fare trading sul cross Eur/Usd. Il nostro suggerimento è di usare eToro (qui la recensione), un broker che mette a disposizione anche un conto demo gratuito da 100mila euro virtuali per imparare a fare pratica senza correre il rischio di perdere soldi veri. In questo articolo abbiamo parlato di come fare trading su Eur/Usd con eToro.

