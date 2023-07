Cambio Euro Dollaro (EUR/USD) verso la resistenza a 1,10, si aprono scenari rialzisti?

Il cambio Euro/Dollaro (EUR/USD) ha mostrato un recupero significativo durante la seconda metà della scorsa settimana, avvicinandosi sorprendentemente al livello tecnico di 1,10.

Nonostante alcuni segnali grafici lascino intravedere ulteriori possibilità rialziste, è improbabile un’ulteriore crescita solida e duratura oltre la quota di 1,10.

Ciò non implica necessariamente un ritracciamento del cambio Euro/Dollaro, ma sembra più verosimile un consolidamento intorno al livello di 1,095 (o leggermente superiore a 1,098) o un modesto e fisiologico arretramento.

Attualmente, al momento della stesura, il cambio Euro/Dollaro si attesta a 1,0955, mentre l’indice del Dollaro USA è a 102,13 punti.

Il cambio euro dollaro verso scenari rialzisti?

Nonostante possibili ritracciamenti, il cambio Euro/Dollaro (EUR/USD) potrebbe tentare di proseguire verso 1,098 nelle prossime ore, se supportato da dati macroeconomici rilevanti.

In questa cornice tecnica, potremmo assistere ad un tentativo di accumulazione al fine di testare l’area di 1,10. Tuttavia, più il cambio Euro/Dollaro si avvicina a tale valore, più rapido e violento potrebbe essere un eventuale ritracciamento.

È importante prestare attenzione a possibili rimbalzi che potrebbero riportare il prezzo verso il supporto di 1,09 o anche oltre. In caso di ritracciamento, è possibile aspettarsi un breakout di questo livello, con un’ulteriore discesa verso l’area compresa tra 1,082 e 1,085.

Come alternativa a questa previsione decisa, potrebbe essere ipotizzato un consolidamento intorno al livello attuale, con una riduzione della volatilità intorno a 1,095 e un eventuale arretramento non al di sotto della quota di 1,09.

Tuttavia, questo scenario sarebbe minacciato nel breve termine dall’attrattiva del livello di 1,10, che potrebbe spingere il mercato a un tentativo di rally, con tutte le conseguenze che ne derivano (un’impennata rialzista seguita da un forte ritracciamento e infine una volatilità rinnovata).

Notiamo quindi che le prospettive sul cambio Euro/Dollaro (EUR/USD) indicano anzitutto una possibile resistenza a 1,10, ma esistono diversi scenari per gli investitori. È fondamentale monitorare attentamente i livelli chiave e i dati macroeconomici per prendere decisioni informate riguardo a posizioni di investimento sul mercato delle valute.

