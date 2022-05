Cambio Euro Dollaro: la musica è davvero cambiata? Come investire adesso

Il cambio Euro Dollaro dopo la chiusura di Borsa Italiana è attestato in area 1,067, in rialzo dell’1,1 per cento rispetto a ieri. Nella sessione asiatica (quindi la notte scorsa) il cross Eur/Usd si muoveva in area 1,058: è quindi evidente la presenza di un tentativo di cambio di trend.

Lo “strappo” rispetto ad un andamento che aveva oramai abituato gli investitori, si è verificato attorno alle 9,00 di questa mattina. Grazie al ritorno della fiducia sull’Euro, il Dollaro è scivolato ai minimi da un mese nei confronti della Moneta Unica pur restando in rialzo del 6 per cento da inizio anno.

Il recupero dell’Euro nei confronti di quello che oramai era stato ribattezzato come Super Dollaro non è stato casuale. Prima di analizzare le ragioni che hanno portato la Moneta Unica a rialzare la testa nel cambio con il Biglietto Verde, ci preme evidenziare come siano proprio questi movimenti a “creare” lo spazio per l’apertura di trade che possono puntare al profitto. Del resto è noto che investire sulla volatilità è sempre una strategia da tenere in considerazione anche se, al pari del profitto possibile, aumenta anche il rischio che si corre.

Dollaro ai minimi da un mese sull’Euro: cosa spinge il recupero?

Il rafforzamento dell’Euro nel cambio con il Dollaro è stato innescato dalla presa di posizione della governatrice Lagarde. La numero uno della BCE, ha detto chiaramente che obiettivo dell’EuroTower è quello di alzare i tassi di deposito fuori da territorio negativo entro la fine di settembre. Insomma, come messo in evidenza da Chris Beauchamp, capo analista di mercato di IG, la BCE, dopo mesi di basso profilo, sembrerebbe aver mutato aspetto, unendosi alla vastissima platea di banche centrali intenzionate a riportare i tassi quantomeno a zero.

La mossa della Lagarde non è arrivata in un momento qualsiasi. Era appena lo scorso venerdì, quando il presidente falco della Fed di St. Louis, James Bullard, aveva affermato che la banca centrale Usa potrebbe tagliare i tassi nel 2023 e 2024 nel momento in cui l’inflazione dovesse finalmente essere gestibile.

Commentando proprio il recupero messo a segno oggi dall’Euro nei confronti del Dollaro, Saverio Berlinzani, analista senior di ActivTrades, ha affermato che, a questo punto, è fondamentale capire se la correzione del Dollaro sia temporanea oppure, se al contrario, sia il segnale dell’attivazione di un movimento di risk-off con cui tutte le valute a basso tasso, a partire dall’euro fino ad arrivare allo yen e al franco svizzero, torneranno ad essere considerate valute rifugio oppure se sarà il Dollaro e solo il Dollaro a conservare questa caratteristica a discapito di tutte le altre valute.

Secondo Christian Zima, gestore di Raiffeisen Capital Management, è evidente che il Biglietto Verde Usa abbia avviato una fase di assestamento. In questo contesto, ha aggiunto l’analista, l’Euro di potrebbe apprezzare leggermente entro la fine dell’anno visto che i rialzi dei tassi da parte della Banca Centrale Europea evidenziano da sempre un maggiore impatto sull’andamento del cross Eur/Usd rispetto ai rialzi dei tassi da parte della FED. Ciò, ha quindi concluso Zima, perchè cambiando registro, l’Eurozona si lascia alle spalle l’era dei tassi negativi.

