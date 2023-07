Cambio Euro Dollaro: l’obiettivo ora è mantenere quota 1,12

Il cambio Euro Dollaro (EUR/USD) continua ad essere scambiato in territorio rialzista, nonostante l’ampio crollo del dollaro USA causato dal raffreddamento dell’inflazione statunitense. Questo fatto fa pensare a un definitivo raffreddamento della politica Hawkish della Federal Reserve.

Tuttavia, è importante notare che la pressione è già alle porte e il Fiber (Euro) è stato costretto ad allontanarsi dai suoi massimi relativi a 1,124, stabilendosi sul livello di supporto attuale a 1,12. Al momento della scrittura, il cambio Euro Dollaro segna esattamente 1,1206, mentre l’indice del dollaro USA si trova a quota 99,61 punti dopo un ampio breakout ribassista.

Previsioni sul cambio Euro Dollaro

Il cambio Euro Dollaro è riuscito a mantenere un livello significativo di resistenza psicologica a 1,12, che per mesi ha rappresentato un target bullish apparentemente irraggiungibile. Il mantenimento di questo livello tecnico rappresenta una condizione necessaria per futuri rialzi, anche nel corso della chiusura settimanale odierna.

Non sorprenderebbe se nel corso della giornata si verificasse un proseguimento dei rialzi, mirando a raggiungere alcuni livelli successivi tra 1,1230, 1,1250 e 1,1280. Il raggiungimento di questi livelli potrebbe spingere il cambio Euro Dollaro abbastanza in alto da testare il livello principale successivo, a 1,13.

Tuttavia, è importante considerare lo scenario ribassista che potrebbe essere innescato da qualsiasi arretramento al di sotto di 1,12. In questo caso, il cambio Euro Dollaro potrebbe continuare a scendere verso i livelli di supporto successivi tra 1,10 e 1,12.

È interessante notare che il cross è ampiamente sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni, grazie ai repentini rialzi delle ultime ore. In particolare, l’EMA a 50 giorni a quota 1,09 si è allontanata notevolmente dal livello dell’EMA a 200 giorni a 1,07 (come accade di solito durante ampi rally), il che indica un solido slancio rialzista.

Considerando anche i dati tecnico-grafici, è probabile che un eventuale arretramento trovi un punto di sosta al livello di supporto a 1,10 o anche prima.

Come abbiamo visto, il cambio Euro Dollaro (EUR/USD) si trova attualmente in una fase rialzista, con il livello di supporto chiave a 1,12. Le previsioni indicano la possibilità di ulteriori rialzi, ma è importante tenere d’occhio eventuali arretramenti che potrebbero innescare una continuazione dei ribassi. La situazione attuale è influenzata anche dai movimenti delle medie mobili esponenziali a 50 e 200 giorni, che indicano un slancio rialzista solido.

