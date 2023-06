Come sfruttare la debolezza del dollaro: prospettive interessanti per GBP/USD e USD/JPY

L’andamento del dollaro USA (USD) mostra una tendenza al ribasso, offrendo opportunità per le coppie di valute GBP/USD e USD/JPY. Ma vediamo quali sono gli ultimi sviluppi nel mercato valutario, e a fornire previsioni e suggerimenti per gli investitori.

Sterlina Dollaro (GBP/USD)

Nelle recenti sedute, la sterlina ha mostrato una tendenza al ribasso rispetto al dollaro, raggiungendo il suo punto più basso delle ultime due settimane, intorno a 1,2600. Tuttavia, l’attuale sessione vede la sterlina guadagnare terreno, sfruttando la debolezza del dollaro e mettendo in atto una strategia mirata al rilancio della crescita.

I commenti rialzisti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al forum della Banca Centrale Europea, hanno favorito il dollaro statunitense rispetto alla sterlina. Al contrario, il governatore della Banca d’Inghilterra, Andrew Bailey, si è mostrato più cauto e ha evitato di suggerire possibili azioni future. Questi fattori hanno contribuito alla pressione ribassista sulla sterlina dollaro.

Al momento della stesura, il valore della sterlina dollaro è quotato a 1,2627, leggermente al di sotto della parità. Inoltre, la valuta sta subendo una forte pressione da parte del dollaro statunitense, a seguito di importanti dati economici, come il PIL degli Stati Uniti del primo trimestre e le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione. Si prevede un movimento al ribasso a breve termine, con un obiettivo di 1,2452, che corrisponde al livello annuale.

Tuttavia, è importante monitorare da vicino come il valore della sterlina dollaro si comporterà intorno a 1,2452, poiché potrebbe dare inizio a un nuovo movimento al rialzo.

Dollaro Yen (USD/JPY)

Dopo una giornata caratterizzata da una tendenza al ribasso, il dollaro sta cercando di capitalizzare sui dati economici statunitensi e sfruttare l’atteggiamento accomodante della Banca del Giappone. L’obiettivo è quello di raggiungere nuovi massimi annuali e puntare al livello successivo di 146,94.

I tori, ossia gli investitori che prevedono un aumento del valore della coppia di valute, aspettano una chiusura settimanale molto positiva per aumentare significativamente le loro posizioni. Tuttavia, è importante monitorare attentamente come il dollaro yen si comporterà intorno al livello chiave di 146, poiché ci sono diversi investitori che prevedono un’inversione della tendenza rialzista iniziata all’inizio del 2023.

La debolezza del dollaro statunitense offre quindi opportunità interessanti per gli investitori interessati a GBP/USD e USD/JPY, che dovrebbero monitorare attentamente l’andamento di entrambe le coppie di valute e considerare le previsioni tecniche, al fine di prendere decisioni di investimento informate e cercare di trarre vantaggio da questa situazione di mercato.

