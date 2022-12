Cosa sono i conti gestiti MAM/PAMM di FP Markets

I conti gestiti MAM/PAMM sono rapporti di conto che permettono ai clienti di disporre di un vero e proprio manager del portfolio, lasciando a questo professionista l’incarico di configurare i propri sottoconti come se fossero un unico account principale.

Per svolgere tale transazione è sufficiente accedere a un software noto come MAM/PAMM, disponibile su FP Markets.

Proviamo a comprendere insieme di cosa si tratti e per quale motivo il ricorso a questi conti potrebbe essere conveniente.

Cosa significa MAM o PAMM?

Per comprendere di cosa si tratti questo interessante tema, ricordiamo innanzitutto come MAM sia l’acronimo di Multi Account Manager, un rapporto che propone al cliente diverse opportunità di personalizzazione con cui allocare operazioni in maniera più avanzata e alternativa rispetto all’allocazione percentuale di un PAMM, Percentage Allocation Management Module Manager.

Ora, la buona notizia è che all’interno di un broker qualificato come FP Markets è possibile trovare entrambe le tipologie di conto:

Multi Account Manager (MAM)

Percent Allocation Management Model (PAMM).

Con tali strumenti, FP Markets è pertanto uno dei principali broker al mondo in grado di proporsi a Money Manager e trader che usano gli Expert Advisors, fornendo loro tutti i servizi più utili per poter gestire coerentemente le proprie strategie.

Per esempio, tra i servizi di maggiore importanza che abbiamo potuto sperimentare in prima persona rileviamo il monitoraggio della gestione degli ordini, che stimola la trasparenza e incrementa l’appeal verso nuovi potenziali investitori.

I vantaggi dei conti MAM/PAMM con FP Markets

Prendendo spunto da quanto sopra abbiamo riepilogato, possiamo certamente condividere quali siano alcuni dei vantaggi del ricorrere ai conti MAM/PAMM con FP Markets:

Personalizzazione delle operazioni : la gestione delle transazioni può essere facilmente personalizzata grazie alle soluzioni di gestione multi-account ad alte prestazioni che il broker può offrire

: la gestione delle transazioni può essere facilmente personalizzata grazie alle soluzioni di gestione multi-account ad alte prestazioni che il broker può offrire Servizi pluripremiati : i trader e i Fund manager professionisti che lavorano con FP Markets possono accedere a soluzioni Forex MAM/PAMM che hanno ricevuto importanti premi e riconoscimenti a livello internazionale

: i trader e i Fund manager professionisti che lavorano con FP Markets possono accedere a soluzioni Forex MAM/PAMM che hanno ricevuto importanti premi e riconoscimenti a livello internazionale Assistenza al cliente : il customer care di FP Markets è sempre pronto a riscontrare ogni esigenza da parte della propria clientela con la professionalità e il consueto supporto consulenziale che hanno reso celebre l’operatore

: il customer care di FP Markets è sempre pronto a riscontrare ogni esigenza da parte della propria clientela con la professionalità e il consueto supporto consulenziale che hanno reso celebre l’operatore Piattaforma di trading : l’ambiente di trading solido ed efficiente è un altro dei grandi punti di forza delle soluzioni di trading Forex proposte da FP Markets. La piattaforma di riferimento è la MetaTrader 4, che permette ai trader e ai manager professionisti di poter disporre del massimo controllo di cui hanno bisogno

: l’ambiente di trading solido ed efficiente è un altro dei grandi punti di forza delle soluzioni di trading Forex proposte da FP Markets. La piattaforma di riferimento è la MetaTrader 4, che permette ai trader e ai manager professionisti di poter disporre del massimo controllo di cui hanno bisogno Condizioni di trading personalizzabili : i money manager che ricorrono a FP Markets possono godere di una flessibilità di soluzioni di servizio completa ed efficace. Le condizioni di trading sono personalizzabili su misura del cliente

: i money manager che ricorrono a FP Markets possono godere di una flessibilità di soluzioni di servizio completa ed efficace. Le condizioni di trading sono personalizzabili su misura del cliente Depositi e prelievi rapidi : FP Markets consente ai money manager di pianificare con esattezza gli obiettivi di profitto e perdita per ogni singolo conto, e garantisce depositi e prelievi semplici e senza impattare sull’attività di trading

: FP Markets consente ai money manager di pianificare con esattezza gli obiettivi di profitto e perdita per ogni singolo conto, e garantisce depositi e prelievi semplici e senza impattare sull’attività di trading Trasparenza: si tutti i conti MAM i manager possono calcolare rapidamente le commissioni sulle prestazioni per i clienti in base alle necessità del momento.

Come iniziare a fare trading con FP Markets

Che la tua intenzione sia quella di usare un conto MAM o un account normale per un trader non professionale, il primo passo da compiere è aprire un conto usando il link in basso a questa pagina.

Potrai in questo modo avvantaggiarti di:

oltre 10.000 strumenti finanziari da sottoscrivere con i CFD

aprire e chiudere in modo automatico le posizioni

usufruire di calendario economico, notizie e tanti strumenti informativi

fare analisi tecnica con gli indicatori tecnici e i grafici accessibili dalla piattaforma

e tanto altro ancora!

