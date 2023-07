Euro Dollaro (EUR/USD) previsioni: cosa aspettarsi dopo il rally oltre quota 1,12

Il cambio euro dollaro (EUR/USD) ha registrato un trend al rialzo nell’ultima settimana, principalmente a causa del deprezzamento del dollaro USA, causato dalle prospettive di un cambiamento nella politica Hawkish della Federal Reserve.

L’inflazione in diminuzione e il miglioramento dell’economia hanno aumentato le possibilità di un possibile rallentamento da parte della Federal Reserve. Di conseguenza, gli investitori hanno mostrato un interesse crescente per l’euro, scommettendo sulle potenziali differenze operative tra le due banche centrali.

Al momento della stesura di questo articolo, il cambio euro dollaro è quotato esattamente a 1,1225. Per la settimana in corso, sarà fondamentale mantenere i livelli di supporto compresi tra 1,10 e 1,12 per mantenere un quadro di mercato prevalentemente al rialzo.

Cambio euro dollaro oltre quota 1,12

Il cambio euro dollaro si troverà oggi di fronte alle previsioni e alle incertezze del mercato riguardo al mantenimento del livello tecnico di 1,12. Questo sarà il punto di partenza per valutare le possibili evoluzioni future.

Nel caso in cui il supporto in questione si mantenga, potremmo aspettarci un’ulteriore spinta al rialzo, che potrebbe portare la coppia di valute verso nuovi obiettivi importanti a 1,1280 e 1,13.

È importante sottolineare che il livello attuale dei prezzi rappresenta i massimi di oltre un anno per il cambio euro dollaro. Nel corso del 2023, il cambio si era fermato solo a quota 1,1050 per periodi brevi.

Analizzando gli aspetti tecnici e grafici, questa situazione si riflette chiaramente nella posizione delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni, che sono rimaste al di sopra del livello di 1,10 e testimoniano una tendenza al rialzo particolarmente ambiziosa.

Tuttavia, in caso di un ritorno al di sotto di questi due valori delle medie mobili, potrebbe aprirsi la possibilità di un’inversione di tendenza.

In questo scenario, che potrebbe verificarsi in seguito a forti correzioni, potremmo assistere a un rapido ritorno a valori inferiori a 1,10 e ai supporti intermedi compresi tra 1,0850 e 1,0980.

Tra le due possibilità finora delineate, sembra più probabile l’estensione al rialzo verso 1,13. In alternativa, un consolidamento tra 1,11 e 1,12 sarebbe ancora all’interno di un quadro di breve termine favorevole al rialzo.

Disclaimer: Questo articolo ha uno scopo puramente informativo e non costituisce una raccomandazione di investimento. Prima di prendere decisioni di trading, si consiglia di consultare un consulente finanziario qualificato.

Tutti i migliori broker CFD consentono di fare trading sul cross Eur/Usd. Il nostro suggerimento è di usare eToro (qui la recensione), un broker che mette a disposizione anche un conto demo gratuito da 100mila euro virtuali per imparare a fare pratica senza correre il rischio di perdere soldi veri. In questo articolo abbiamo parlato di come fare trading su Eur/Usd con eToro.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!