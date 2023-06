Euro Dollaro (EUR/USD): Previsioni rialziste dopo la decisione della Fed sui tassi

Il cambio Euro Dollaro (EUR/USD) ha superato la quota di 1,08, ma ha subito un leggero ritracciamento in attesa dell’aggiornamento sui tassi di interesse da parte della BCE.

Nonostante la Federal Reserve abbia mantenuto i tassi stabili, come previsto dal mercato, la notizia ha avuto un impatto limitato sul cambio EUR/USD. Tuttavia, il livello di supporto a 1,08 si è rivelato solido, aprendo prospettive interessanti per gli investitori.

Nel corso della settimana, si prevede che il cambio EUR/USD possa esplorare la regione rialzista al di sopra del livello di supporto attuale, anche se con possibili ritracciamenti lungo il cammino. Al momento della stesura di questo post, il cambio si attesta a 1,0835, mentre l’indice del dollaro USA mostra un recupero dopo un ampio calo nella giornata precedente.

Abbiamo quindi due possibili scenari, in attesa della decisione della BCE, uno ribassista e uno rialzista. Vediamo ciascuno dei due in modo più approfondito:

Scenario ribassista : in caso di pressione ribassista derivante da realizzazioni di profitto o notizie macroeconomiche negative, potrebbe verificarsi una rottura al di sotto del livello di 1,08, riportando il cambio EUR/USD verso i livelli precedenti di 1,075 e 1,072. In tal caso, si potrebbe assistere a un’eventuale inversione di tendenza, con una possibile discesa verso i minimi relativi.

: in caso di pressione ribassista derivante da realizzazioni di profitto o notizie macroeconomiche negative, potrebbe verificarsi una rottura al di sotto del livello di 1,08, riportando il cambio EUR/USD verso i livelli precedenti di 1,075 e 1,072. In tal caso, si potrebbe assistere a un’eventuale inversione di tendenza, con una possibile discesa verso i minimi relativi. Scenario rialzista: d’altra parte, le prospettive rialziste suggeriscono che, una volta superata la fase di ritracciamento, il cambio EUR/USD potrebbe continuare a salire verso i livelli testati di recente, come 1,082 e 1,084. Tuttavia, il target principale di rialzo a 1,09 rimane ancora lontano. È importante tenere in considerazione la decisione odierna della BCE sui tassi, che potrebbe influenzare ulteriormente il cambio.

Quali scenari si aprono in base alla decisione della BCE

L’impatto delle decisioni sui tassi di interesse sul rapporto tra il dollaro e l’euro è di fondamentale importanza per gli investitori. In generale, un aumento dei tassi di interesse tende a stimolare la domanda per la valuta del Paese in questione, poiché i titoli di debito offrono rendimenti più elevati.

Tuttavia, analizzando i dati forniti dallo strumento CME FedWatch, si osserva un aumento significativo delle aspettative di stabilità dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, mentre diminuisce l’aspettativa di un aumento.

Attualmente, il 94% delle stime per il Target Rate in BPS prevede che i tassi rimangano invariati o aumentino al massimo dello 0,25%, mentre solo il 5,8% prevede un aumento superiore a 25 BPS. Per quanto riguarda la decisione sui tassi di interesse nella zona euro, è previsto un aumento dello 0,25%, portando il tasso al 4%.

In un contesto simile, diventa estremamente difficile delineare il futuro dello scenario tra dollaro ed euro. La direzione in cui si muoverà il rapporto tra le due valute è complessa da prevedere. Tuttavia, è importante notare che qualsiasi sorpresa nelle decisioni sui tassi potrebbe scatenare un forte movimento sui mercati finanziari.

Gli investitori devono essere pronti a monitorare da vicino gli sviluppi e adattare le proprie strategie di investimento di conseguenza. La volatilità potrebbe aumentare e l’incertezza potrebbe generare opportunità ma anche rischi. È consigliabile mantenere una posizione attenta e flessibile, pronti ad agire di fronte a potenziali cambiamenti nel rapporto tra dollaro ed euro, sia in caso di mantenimento dei tassi o di sorprese nelle decisioni delle banche centrali.

Quali opportunità di investimento si stanno aprendo

Considerando il contesto attuale e le prospettive future, l’EUR/USD rappresenta un’interessante opportunità di investimento. La decisione della BCE sui tassi potrebbe fornire un supporto aggiuntivo ai rialzi del cambio.

Inoltre, eventi economici come l’aggiornamento sulla bilancia commerciale dell’Eurozona e i dati provenienti dagli Stati Uniti, come le vendite al dettaglio e la produzione industriale, potrebbero influenzare il mercato e creare opportunità di profitto.

L’Euro Dollaro (EUR/USD) si trova in un momento cruciale, con il cambio che ha superato quota 1,08 ma sta affrontando una fase di ritracciamento. Le previsioni indicano potenziali rialzi, supportati dalla decisione della BCE sui tassi e da dati economici importanti. Gli investitori attenti alle opportunità di profitto potrebbero considerare l’EUR/USD come un’opzione interessante da seguire da vicino.

