Il cambio Euro Dollaro e le decisioni della BCE: analisi e previsioni

Nella giornata di ieri, il cambio Euro Dollaro ha vissuto una sessione altamente movimentata a seguito delle decisioni prese dalla Banca Centrale Europea sui tassi d’interesse e delle dichiarazioni della sua Presidente, Christine Lagarde.

Durante questa fase, sono emerse tendenze ribassiste che hanno portato il cambio a concludere la giornata al di sotto del supporto chiave di 1,10.

Oggi, ci aspettiamo che la volatilità continui a essere un elemento predominante, con il livello tecnico di 1,10 che si profila ancora come punto cruciale, nonostante i movimenti delle giornate precedenti abbiano indebolito in parte questa barriera.

Particolare attenzione deve essere riservata anche al possibile avvicinamento al livello di Exponential Moving Average (EMA) a 50 giorni, poiché un suo superamento potrebbe fornire un segnale chiaramente ribassista per il cambio Euro Dollaro.

Attualmente, al momento della scrittura, il cambio Euro Dollaro si attesta esattamente a quota 1,0968, mentre l’indice del dollaro USA ha raggiunto 101,57 punti.

La BCE alza i tassi d’interesse al 4,25%

Seguendo l’esempio della Federal Reserve il giorno precedente, ieri la Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi d’interesse di ulteriori 0,25%, portandoli a un totale del 4,25%.

Le decisioni prese e le parole del comunicato lasciano aperta la possibilità di ulteriori rialzi in futuro, nonostante la BCE abbia assicurato di voler mantenere i tassi a livelli sufficientemente restrittivi per un periodo necessario a combattere l’attuale inflazione galoppante.

L’appuntamento previsto per il mese di settembre potrebbe confermare l’atteggiamento “hawkish” (favorevole a ulteriori aumenti) o stabilire finalmente un limite in caso di rallentamento dell’inflazione.

Nel frattempo, il cambio Euro Dollaro ha infranto il supporto a 1,10 dopo un’iniziale estensione rialzista e si presenta ora indebolito in vista della chiusura settimanale odierna.

Previsioni sul cambio Euro Dollaro

In questo momento, risulta complesso fornire previsioni basate su elementi tecnici sufficientemente solidi. Tuttavia, in attesa di osservare la reazione del mercato al ribasso sotto 1,10, possiamo individuare un punto significativo a 1,0867 rappresentato dall’EMA a 50 giorni. Il superamento di tale livello indicherebbe un’ulteriore pressione ribassista.

Per raggiungere il valore di 1,0867, dovrebbe verificarsi un ampio calo al di sotto dei livelli intermedi di supporto a 1,095, 1,092 e 1,09. Tuttavia, ritengo che almeno l’ultimo dei tre livelli possa limitare il trend ribassista in atto e fornire una base per un possibile rimbalzo al rialzo.

D’altra parte, il ritorno sopra 1,10 rappresenterebbe uno scenario rialzista più agevole. Tuttavia, è importante considerare le difficoltà legate al consolidamento al di sopra di questo livello critico per il cambio Euro Dollaro.

In conclusione, appare ragionevole individuare un’area di volatilità compresa tra 1,09 e 1,10, con entrambi i livelli che fungono da punto di partenza per due scenari opposti.

Se il cambio Euro Dollaro dovesse entrare in una fase laterale, potremmo osservare una diminuzione delle fluttuazioni sui livelli intermedi di supporto a 1,095 e 1,098, in attesa di nuovi stimoli al rialzo per riconquistare la resistenza a 1,10.

