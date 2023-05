Indice Dollaro Usa sui massimi da 2 mesi. Si può fare trading sul Dollar Index?

Il Dollaro si sta apprestando a chiudere la settimana con un rialzo. Si tratterebbe del terzo risultato settimane positivo di fila per il Biglietto Verde.

Proprio ieri il Dollar Index aveva raggiunto i massimi degli ultimi due mesi attestandosi a quota 104,31. Oggi la curva dell’indice appare in ribasso, tuttavia anche nel caso in cui l’Ottava si dovesse chiudere con un rosso, la settimana resterebbe in positivo (considerando dati passati e trend ci si può attendere una progressione dello 0,8 per cento).

La progressione del Dollar Index è da mettere in correlazione con il dibattito sul rialzo del tetto del debito che è in atto negli Usa. Se per tre settimane di fila l’indice del dollaro ha performato così bene è stato grazie proprio alle forti tensioni interne all’amministrazione americana. Tra l’altro proprio nel momento in cui i timori per un mancato accordo sul tetto del debito si sono fatti più forti, ecco che si è iniziato a parlare di rischio default per gli Stati Uniti (tripla A per tutte le agenzie tranne che per Standard and Poor’s).

Nelle ultime ore ci stato stati dei progressioni nei colloqui tra il presidente Joe Biden e quello della Camera Kevin McCarthy e proprio grazie a questi passi in avanti la tensione si è allentata. In quest’ottica il sentiment è leggermente migliorato e le valute che per loro natura sono più sensibili al rischio si sono rafforzate proprio sul Biglietto Verde. Come hanno commentato alcuni analisti adesso si tratta di capire se questo trend è destinato a consolidarsi oppure se sarà sola una parentesi.

Non è necessario essere dei grandi conoscitori di meccanismi finanziari, per capire che tutto dipenderà dall’esito delle trattative sul debito. Il fatto è che attendersi novità per i prossimi giorni potrebbe essere quantomeno avventato. Domani è sabato e lunedì la borsa Usa è chiusa per il Memorial Day.

Cosa è il Dollar Index?

Il Dollar Index è uno dei parametri in assoluto più importanti quando si parla di Forex. Oltre che essere un indicatore molto rilevante, è anche un asset su cui è possibile fare trading. Ovviamente trattandosi di un indice è necessario ricorrere a strumenti derivati per poter operare. I CFD sul Dollar Index sono lo strumento più immediato e completo per speculare sull’US Dollar Index o USDX.

Ma torniamo al Dollar Index. Tecnicamente questo indicatore offre una misurazione del valore del dollaro statunitense rispetto a un paniere ponderato di valute di altri paesi. Fu lanciato nel 1973 dalla FED con l’obiettivo di offrire una rappresentazione del valore del dollaro rispetto a ad altre valute di primo piano.

Il Dollar Index è composto da una selezione di sei valute principali: euro (EUR), yen giapponese (JPY), sterlina britannica (GBP), franco svizzero (CHF), dollaro canadese (CAD) e corona svedese (SEK). Queste valute non hanno lo stesso peso ai fini della determinazione dell’indice. In realtà maggiore è l’importanza commerciale che il paese di riferimento ha nei confronti degli Stati Uniti, maggiore è il peso della valuta. L’euro ad oggi è la componente più significativa del Dollar Index, con un peso maggiore rispetto alle altre valute.

Come funziona il Dollar Index

Le oscillazioni che il Dollar Index sta mettendo a segno nelle ultime settimane in scia alle tensioni sull’innalzamento del tetto del debito Usa, è una dimostrazione evidente di come funziona questo indicatore Forex così importante.

L’indice viene calcolato utilizzando una formula che tiene in considerazione il tasso di cambio ponderato delle valute rispetto al dollaro statunitense. In sostanza, misura la forza o la debolezza del dollaro rispetto a questo paniere di valute. Se il valore dell’indice aumenta allora è in atto un apprezzamento del dollaro nei confronti delle altre valute del paniere. Nel caso opposto, ossia in presenza di una diminuzione dell’indice, è in atto una fase di debolezza del dollaro rispetto a quelle stesse valute.

Il Dollar Index viene ampiamente utilizzato come strumento di analisi per i trader, i quali tendono ad utilizzarlo per valutare te tendenze e la volatilità del dollaro statunitense sui mercati finanziari internazionali. Ma, come detto in precedenza, sul Dollar Index si può anche fare trading attraverso i CFD.

