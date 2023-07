Investire nella coppia USD/DKK conviene? Trend discendente mentre cala l’inflazione in Danimarca

Il tasso di cambio tra USD e DKK ha registrato una fase laterale lunedì in seguito ai dati più recenti sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) in Danimarca. La coppia è scesa a 6,80, inferiore al massimo raggiunto nel corso dell’anno a 7. Il tasso è diminuito di oltre il 12% rispetto al punto più alto del 2022.

Inflazione in Danimarca in calo

I prezzi al consumo in Danimarca stanno diminuendo dopo essere aumentati fino al 8,9% durante la pandemia. L’indice dei prezzi al consumo generale è sceso in tutti i mesi a partire da novembre dell’anno scorso. Ha raggiunto un minimo del 2,9%, il livello più basso dall’inizio dell’anno scorso.

L’inflazione dei consumi è aumentata dello 0,30% rispetto al mese precedente, mentre l’indice armonizzato dell’IPC, seguito attentamente, è sceso dal 2,90% a maggio al 2,40% a giugno. L’inflazione è diminuita principalmente a causa della riduzione dei prezzi dell’elettricità, del gas e del cibo.

L’inflazione in Danimarca è diminuita a causa dell’aumento dei tassi di interesse nel Paese. La banca centrale danese ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25% a giugno, portandoli dal 2,85% al 3,1%.

La banca centrale danese tende ad allinearsi alle azioni della Banca centrale europea (BCE), che di recente ha effettuato diversi rialzi dei tassi. Pertanto, è probabile che la banca effettui un altro aumento entro la fine di questo mese.

Gli economisti prevedono un rallentamento dell’economia danese nella seconda metà dell’anno a causa dell’attenuarsi della domanda interna e regionale. L’economia ha registrato una contrazione dello 0,1% nel primo trimestre.

Analisi tecnica USD/DKK

Il rapporto tra USD e corona danese (DKK) è stato in un trend discendente nei mesi scorsi. È diminuito di oltre il 12% rispetto al suo massimo livello del 2022. Nel frattempo, la coppia si è spostata al di sotto delle medie mobili a 25 e 50 giorni.

La coppia USD/DKK è scesa al di sotto della linea di tendenza discendente mostrata in nero. Questa linea di tendenza collega il livello più alto da novembre dell’anno scorso ed è anche l’ipotenusa del modello del triangolo discendente. Il lato inferiore del modello si trova a 6,7383.

Di conseguenza, è probabile che la coppia continui a scendere se gli orsi riescono a superare il supporto a 6,7383. In tal caso, il livello successivo da monitorare sarà a 6,60.

