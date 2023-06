Lira turca tocca nuovi minimi. L’aumento dei tassi d’interesse della Banca turca non basta

La Turchia si ritrova ad affrontare nuovi minimi della sua valuta nazionale, la lira turca, e ciò nonostante l’aumento dei tassi di interesse da parte della banca centrale di Ankara. L’incremento del tasso di interesse del 6,5% non è stato sufficiente a rassicurare gli investitori e gli economisti, e la lira ha raggiunto nuovi minimi storici rispetto all’euro e al dollaro.

Il cambio tra il dollaro statunitense e la lira turca (USD/TRY) ha registrato un aumento del +2,27%, raggiungendo il valore di 24,10 TRY, mentre l’euro rispetto alla lira turca (EUR/TRY) è salito del 2,32% a 24,49 TRY.

Sebbene l’aumento di 650 punti base del tasso di riferimento al 15% sia stato considerato un passo positivo, non ha soddisfatto le aspettative degli economisti, che si aspettavano un aumento dei tassi al 21% al fine di sostenere la lira e riconquistare la fiducia del mercato.

La banca centrale turca ha lasciato intendere nella sua dichiarazione di politica monetaria che potrebbero essere previsti ulteriori aumenti dei tassi in futuro. Tuttavia, secondo Liam Peach, economista senior dei mercati emergenti, sarà necessario effettuare ulteriori incrementi nelle prossime riunioni per affrontare il problema dell’inflazione in Turchia.

Anche se l’inasprimento delle politiche monetarie sarà più graduale rispetto alle previsioni formulate alcune settimane fa, si prevede comunque che i tassi di interesse raggiungeranno il 25-30% nel corso dell’anno.

L’aumento del tasso di riferimento rappresenta l’inizio di una nuova era nella politica monetaria turca sotto la guida di Hafize Gaye Erkan, la prima donna a ricoprire la carica di capo della banca centrale. Erkan è stata nominata dal presidente Erdoğan recentemente riconfermato al suo incarico, per adottare una politica monetaria più razionale e contrastare l’alta inflazione.

Ciò segna un cambio di rotta rispetto agli anni precedenti, quando Erdoğan ha promosso una politica monetaria non convenzionale, caratterizzata da tassi d’interesse bassi nonostante l’inflazione galoppante.

