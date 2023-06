Previsioni EUR/GBP con inflazione di base e debito pubblico in aumento nel Regno Unito

Il tasso di cambio EUR/GBP ha continuato a diminuire nella mattinata di oggi dopo i solidi dati sull’inflazione nel Regno Unito. La coppia è scesa fino a un minimo di 0,8535, il livello più basso da agosto 2022. È diminuita di oltre il 4,92% rispetto al punto più alto raggiunto quest’anno.

Dati sull’inflazione dei consumatori nel Regno Unito

Le principali notizie riguardanti la sterlina britannica (GBP) nella giornata di oggi sono state gli ultimi dati sull’inflazione dei consumatori nel Regno Unito. Secondo l’Ufficio di Statistica Nazionale (ONS), l’inflazione dei consumatori principale è aumentata del +0,7% a maggio, superando la stima mediana dell’0,5%.

L’inflazione del Paese è aumentata del +8,7% a maggio su base annua. Gli economisti si aspettavano un aumento dell’inflazione del +8,4%. Questi numeri indicano che la crisi dei costi di vita nel Paese continua, poiché l’inflazione è superiore all’obiettivo della Bank of England (BoE) del 2,0%.

L’indice CPI di base, che esclude i prezzi volatili dei generi alimentari e dell’energia, è salito dal 6,8% ad aprile al 7,1%. È aumentato dell’0,8% su base mensile.

I dati sull’inflazione del Regno Unito sono stati pubblicati lo stesso giorno in cui la BoE ha iniziato la sua riunione di politica monetaria di due giorni. La decisione sui tassi di interesse è attesa invece per la giornata di giovedì. Gli economisti intervistati da Reuters ritengono che la BoE aumenterà i tassi di interesse dello 0,25% al 4,75%, il livello più alto da oltre un decennio.

La BoE si trova in una situazione difficile considerando che l’economia sta attraversando una stagflazione, caratterizzata da un’alta inflazione e una lenta crescita economica. I dati pubblicati la settimana scorsa hanno mostrato che l’economia è cresciuta solo dello 0,2% ad aprile e dello 0,1% nei tre mesi fino ad aprile.

L’altra importante notizia sulla coppia EUR/GBP riguarda gli ultimi dati sul debito del Regno Unito. Secondo l’ONS, il debito netto del paese è salito a 2,6 trilioni di sterline a maggio, pari al 100,1% del PIL totale. È la prima volta che il debito supera il 100% dal 1961.

Il prezzo dell’EUR/GBP ha continuato a diminuire questa settimana. È sceso al di sotto del livello di supporto importante a 0,8726, i minimi punti del 20 gennaio e del 17 marzo. Più di recente, la coppia ha superato al ribasso il supporto a 0,8550 (minimo del 1º dicembre).

La coppia EUR/GBP si è spostata al di sotto delle medie mobili a 25 e 50 giorni e del livello di ritracciamento di Fibonacci al 61,8%. Pertanto, è probabile che la coppia continui a diminuire poiché i venditori puntano al prossimo supporto chiave a 0,8500. Una discesa al di sotto di tale livello aprirà la possibilità che scenda a 0,8342 (2 agosto 2022).

