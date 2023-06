Previsioni Euro Dollaro (EUR/USD): attenzione alla rottura del supporto 1,09

Il cambio Euro/Dollaro (EUR/USD) ha recentemente registrato un significativo rialzo, spinto dalle decisioni delle banche centrali. La Federal Reserve (Fed) ha mantenuto i tassi d’interesse stabili per via del lieve raffreddamento dell’inflazione rispetto ai mesi precedenti, mentre la Banca Centrale Europea (BCE) ha aumentato i tassi di interesse, alimentando l’impennata dell’Euro nei confronti del Dollaro.

Situazione attuale Euro Dollaro e previsioni

Affinché il cambio Euro/Dollaro superi la resistenza di 1,10, sarà necessario un divario tra le politiche monetarie delle due banche centrali. Nella settimana in corso, il cambio dovrà mantenere una tendenza rialzista sopra il livello di 1,09. Qualsiasi arretramento potrebbe favorire un ritracciamento verso quota 1,08.

Attualmente, il cambio Euro/Dollaro si attesta a 1,0935, mantenendosi sostanzialmente stabile rispetto alla chiusura settimanale precedente. Le previsioni indicano che il cambio continuerà a mantenersi rialzista, ma potrebbe subire ritracciamenti dovuti a realizzazioni di guadagno causate dall’estensione della scorsa settimana.

Sono stati identificati livelli intermedi di supporto a 1,088, 1,085 e 1,080. Tuttavia, è probabile che tali supporti rappresentino il limite di un potenziale downtrend settimanale. Al contrario, per superare la resistenza di 1,10, sarebbe necessario un ulteriore impulso di mercato, il cui sviluppo attuale non è chiaramente visibile. Tuttavia, potrebbe verificarsi un test della resistenza a seguito di un possibile tentativo di accumulazione dopo il raggiungimento di 1,098.

Calendario economico e possibili impatti

Il calendario economico di oggi 19 giugno include il report mensile della Buba tedesca e l’asta dei titoli BTF francesi a 3, 6 e 12 mesi. Mentre l’Europa e gli Stati Uniti non presentano molti altri dati di rilievo per la giornata, è importante tenere conto di eventuali stimoli ribassisti causati da ondate di realizzazioni.

L’attuale scenario del cambio Euro/Dollaro offre quindi in questo frangente un’interessante opportunità di investimento. Ma occorre prestare attenzione al fatto che dopo un periodo di rialzo è possibile che si verifichi un ritracciamento.

Al momento però le proiezioni a breve termine indicano un potenziale di crescita e l’avvicinamento al livello chiave di 1,10. In ogni caso ricordiamo che investire in questa coppia di valute richiede una valutazione attenta dei supporti e delle resistenze, tenendo conto dei fattori economici e delle decisioni delle banche centrali. Con l’attenzione al calendario economico e alle dinamiche di mercato, gli investitori possono cogliere le opportunità offerte dal cambio Euro/Dollaro (EUR/USD).

