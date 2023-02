USD JPY previsioni 2023: discesa a 120 o rafforzamento per il cambio Dollaro Yen?

Se stai leggendo questo post è perchè vorresti conoscere quali sono le previsioni per il cambio Dollaro Usa Yen giapponese per il 2023. Tanto per iniziare possiamo dirti che, contrariamente a quello che si è soliti pensare, in realtà anche tra i trader italiani sono in tanti ad investire ogni giorno sul cross Usd/Jpy che, grazie alla sua liquidità, presenta una discreta volatilità che appunto viene sfruttata per fare trading (al rialzo e al ribasso).

In secondo luogo va tenuto presente che nell’ambito delle previsioni forex 2023, quelle relative al cambio Dollaro Yen si caratterizzato per essere tra le più divisive. Quello di cui ci siamo resi conto analizzando le varie fonti è che esiste una forte divergenza di opinioni sulla direzione che il cross Usd/Jpy potrebbe prendere nel corso dell’anno.

Giusto per anticipare un dato (sull’argomento torneremo poi successivamente): mentre per gli analisti di Goldman Sachs la coppia potrebbe anche salire oltre i livelli attuali, secondo Eisuke Sakakibara, noto come Mr. Yen (e anche su questo punto torneremo successivamente), il cambio potrebbe addirittura cadere fino a quota 120. Insomma non ci sono indicazioni convergenti sulle previsioni Usd Jpy 2023 e questo deriva anche dalla diversa impostazione di politica monetaria che ha spesso caratterizzato la FED da un lato e la BoJ dall’altro.

Prima di analizzare i vari scenari che si prospettano, un’informazione pratica. In questo articolo non parleremo di acquisto di dollari o di yen fisici contro yen o dollari fisici. Riteniamo, infatti, che questo sia un modo molto complesso per speculare sui due cambi. In realtà, come tutte le altre coppie forex, anche nel caso di Usd/Jpy, la modalità più alla portata di tutti per investire è attraverso i CFD.

I contratti per differenza sono uno strumento di tipo derivato che riflette l’andamento del sottostante, in questo caso il cross Usd/Jpy. Questo strumento ha il vantaggio di consentire un’operatività in due direzioni: al rialzo (quindi comprando CFD su Usd/Jpy) o al ribasso (quindi vendendo CFD su Usd/Jpy). Si opererà nella prima direzione se le previsioni sono per un apprezzamento del cross e nella seconda direzione se invece sono per un ribasso dello stesso. Ecco perchè la questione previsioni Usd/Jpy 2023 è così importante.

Usd/Jpy previsioni 2023: il contesto generale

Prima di entrare nel dettaglio dell’argomento del post, è necessario inquadrare correttamente la situazione di partenza. Come si sta muovendo il cambio tra dollaro Usa e Yen giapponese ad inizio nuovo anno? Attualmente il cross è attestato a quota 135. Non siamo poi tanto lontani dai livelli di fine 2022. Nonostante siamo passati circa due mesi da allora, il cambio non è però rimasto sempre sulla stessa linea. Ad esempio a metà gennaio eravamo abbondantemente sotto quota 130.

Nonostante l’attuale impostazione al rialzo che si può ben vedere dal grafico in basso, il cross è comunque lontano dal livello 150 che venne raggiunto verso la fine di ottobre 2022.

Evitando un riferimento allo storico (chi fosse interessato può trovarlo alla pagina sul cambio Usd/Jpy in tempo reale), quello che subito balza all’occhio è l’estremo dinamismo di questa coppia.

Proprio questo è uno dei motivi per cui tanti trader italiani investono sul questa coppia forex.

Usd/Jpy previsioni 2023 cambio Dollaro Yen

Alla luce della situazione che abbiamo descritto nel precedente paragrafo, quale potrebbe essere la direzione del cross Usd/Jpy nei prossimi 10 mesi? Come abbiamo già anticipato in precedenza, ci sono due distinte view, una pessimista e una ottimista (in relazione al cross nel suo insieme). Iniziamo dalla prima.

Usd/Jpy previsioni 2023: lo scenario di Mr. Yen

Ed eccoci di nuovo alle prese con il Mr Yen che abbiamo citato in precedenza. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Eisuke Sakakibara, attuale professore dell’Università Aoyama Gakuin di Tokyo e soprattutto ex Ministro delle Finanze del governo giapponese a fine anni Novanta. Mr. Yen è definito tale alla luce della sua riconosciuta capacità di condizionare, con le sue stesse prese di posizione, l’andamento della divisa nipponica.

Ebbene Eisuke Sakakibara in un commento rilasciato a fine 2022, ha affermato che lo Yen potrebbe scendere addirittura fino a quota 120. Un ribasso molto brusco se raffrontato a quelle che sono le quotazioni attuali che il professore motiva alla luce della possibile decisione della BoJ di incrementare, nuovamente dopo il rialzo già deciso nel board di dicembre, la banda di oscillazione dei rendimenti obbligazionari a 10 anni. Nella sua previsione Mr. Yen cita espressamente quanto avvenuto alla fine dell’anno scorso quando la mossa inattesa della Bank Of Japan causò un crollo del cambio del 4 per cento in un solo giorno (record dal 1998). Ebbene se dovessero esserci altre decisioni analoghe (e secondo Mr. Yen ci saranno), il cambio non può che scendere ancora.

Chi la pensa come il noto Eisuke Sakakibara e vede il cross a 120 nel 2023, può posizionarsi al rialzo sulla coppia comprando CFD. Prima di procedere con soldi reali è fondamentale avere una certa pratica che può essere sviluppata ricorrendo al conto demo che broker come eToro mettono sempre a disposizione dei loro clienti.

Usd/Jpy previsioni 2023: le ipotesi di Goldman Sachs

Il punto di vista di Mr. Yen non è affatto condiviso dagli analisti di Goldman Sachs i quali hanno un approccio decisamente diverso sulle previsioni Usd/Jpy 2023. Secondo gli esperti, il biglietto verde potrebbe crescere ancora sulla divisa nipponica anche perchè la politica monetaria della banca centrale giapponese dovrebbe sostanzialmente restare invariata. Scrivono gli esperti della banca d’affari americana che, in questo contesto, i rendimenti dei Tresury Bond potrebbero avere più libertà rispetto ai JGB. Ciò, hanno quindi concluso da Goldman Sachs, non può che tradursi in un aumento di USD/JPY nei prossimi mesi a venire.

Attenzione, però, perchè mentre gli analisti di GS predicano in questo modo, gli operativi hanno chiuso la posizione in acquisto sul cambio Dollaro Yen ritenendo possibile che il mercato possa iniziare a prezzare un cambio più significativo della politica monetaria nipponica.

Ad ogni modo Goldman Sachs non è sola nelle prospettive rialziste su Usd/Jpy. Secondo l’analista Tammy Da Costa, lo scorso anno il cross Dollaro Yen aveva tratto vantaggio da una Federal Reserve aggressiva e da una Bank of Japan più accomodante. Tuttavia adesso i fattori fondamentali risultano essere stati già prezzati. Dopo aver raggiunto un massimo di 151,945 ad ottobre 2022, il forte trend rialzista che aveva spinto i prezzi ai massimi pluriennali si è attenuto e i valori hanno preso la via del ribasso. A causa del biglietto Usa più debole, ha continuato a perdere prima di riuscire a trovare un supporto a quota 127,233.

Nonostante il cambio di retorica abbia permesso alla coppia di tornare ai livelli che vennero testati per l’ultima volta a maggio dell’anno scorso, lo slancio ribassista ha segnato il passo e i prezzi sono saliti.

In questo contesto, uno sviluppo che potrebbe caratterizzare gran parte del 2023 è quello che vede il cross in area 130 leggermente sotto le quotazioni attuali.

