Ripresa economica, i dati confermano lo slancio nell’Eurozona

I segnali macroeconomici incoraggianti suggeriscono che la ripresa economica in Eurozona è in corso con un buono slancio.

La ripresa delle attività economiche nell’Eurozona sembra farsi sempre più consistente, con gli ultimi dati che ribadiscono lo slancio assunto dai Paesi membri.

Come conferma una nota a cura di Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM, i numeri più recenti suggeriscono in modo chiaro come che la ripresa dell’attività stia accelerando. Sebbene i vari Paesi dell’Eurozona lavorino in maniera differente alla riapertura delle rispettive economie, “gli ultimi dati – si legge nella nota - suggeriscono che la tendenza al rialzo sta continuando”.

Per quanto attiene ad esempio i principali indicatori di riferimento, notiamo come le vendite al dettaglio di marzo siano cresciute in modo consistente, e come gli ultimi sondaggi nel settore dei servizi suggeriscano un leggero rafforzamento dell’espansione. Ancora, buone notizie sembrano arrivare dal settore manifatturiero, dove l’ottimismo è prossimo ai massimi storici.

Secondo l’analista di Mirabaud, il trend positivo dovrebbe continuare anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi con la riapertura delle principali economie, con la forte domanda repressa che attende di potersi esprimere, oltre agli elevati tassi di risparmio accumulato durante la crisi e alle politiche fiscali di sostegno ai lavoratori (tra gli esempi citati dalla dichiarazione dell’esperto, il fatto che la Spagna abbia recentemente prorogato il proprio regime di congedi fino a fine settembre).

Infine, per quanto concerne le ultime business survey, rileviamo come la fiducia degli investitori sia aumentata in maniera piuttosto significativa, e come l’indice PMI dei servizi sia stato in grado di consolidare un miglioramento molto incoraggiante in Francia e in Spagna, dove entrambi gli indici suggeriscono un aumento dell’attività.