Giappone, previsioni su crescita economica e produttività

Un'interessante nota di approfondimento di T. Rowe Price sul futuro dell'economia giapponese.

Quali sono le previsioni 2020 sul Giappone? Che cosa è bene attendersi sul fronte della crescita economica?

A tali domande ha fornito una coerente risposta Archibald Ciganer, gestore del fondo T. Rowe Price Funds SICAV – Japanese Equity, T. Rowe Price, che ha dichairato una interessante nota nella quale rammenta come nel Paese la crescita economica sia sostanzialmente guidata da due fattori come la crescita della popolazione, in particolare della forza lavoro, e il miglioramento della produttività.

Ora, applicando questa equazione al Giappone appare chiaro come non manchino gli elementi di contrasto: il Paese è in costante invecchiamento, ma sta contemporaneamente intraprendendo una serie di azioni per gestire questa sfida. Dunque, tutto dipende dalla “parola magica” individuata da T. Rowe Price, la produttività.

Le riforme

L’analista ricorda, in questo contesto, come uno dei principali focus dell’Abenomics, la politica economica del premier Abe, sia stata la revisione del contesto di lavoro, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e incoraggiare gli investimenti.

In tale ambito sono effettivamente stati fatti importanti passi in avanti, aiutati da un insieme di iniziative governative che hanno favorito la formazione di una forza lavoro più inclusiva e dinamica.

Secondo l’esperto, è la storica natura di inflessibilità del mercato del lavoro giapponese ad aver costituito uno dei motivi per cui la produttività giapponese ha rallentato rispetto a quella dei competitor globali negli ultimi decenni. In Giappone i posti di lavoro vengono generalmente considerati come “per tutta la vita”, abbassando così la competitività e le possibilità di avanzamento e gli incentivi a cambiare posto.

Tuttavia ora i limiti legali che consentivano alle società di offrire impieghi per tutta la vita sono stati rimossi. Ci vorrà tempo per cambiare un approccio così radicato nella cultura giapponese, ma qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi anni.

Gli investimenti nel settore privato

Un altro elemento su cui si è soffermata la nota di T. Rowe Price è legata agli investimenti nel settore privato, tornati in auge dopo decenni di scarsità. Cresce infatti il numero di imprese che investe nel capitale umano e fisico e lancia soluzioni innovative per sostenere la produttività.

Tra i settori più ambiti e maggiormente oggetto di investimento, segnaliamo quelli dell’automazione e dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo di ottimizzare i processi produttivi.

Conclusioni

In conclusione, le riforme economiche più recenti sembrano aver posto le giuste basi per l’incoraggiamento degli investimenti privati.

Non mancano però i rischi che potrebbero minare le opportunità di crescita. In particolare, il Giappone deve far fronte alle sfide demografiche di lungo termine, ed è di cruciale importanza il miglioramento della produttività. La combinazione degli sforzi del settore pubblico e privato potrebbe dare un significativo impulso alla produttività giapponese, contrastando le sfide demografiche e aprendo la strada a una crescita potenzialmente sostenibile a lungo termine – conclude la nota.