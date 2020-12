A-Shares cinesi: cosa sono e perché conviene investire nel 2021 [Candriam]

Una nota Candriam condivide alcuni spunti utili per poter investire nel mercato azionario della Cina continentale.

Le A-Shares cinesi sono delle azioni di società con sede nella Cina continentale, e come tale quotate in renminbi e scambiate sulle Borse di Shanghai e di Shenzhen. Ebbene, proprio queste azioni potrebbero rappresentare una delle più ghiotte opportunità di investimento per chi vuole investire nei mercati asiatici.

Una occasione di trading quasi irripetibile

Ha parlato della convenienza di investimento nelle A-Share del Paese asiatico una recente nota a cura di Jan Boudewijns, Head of Emerging Markets Equity di CANDRIAM, secondo cui i trader hanno oggi la possibilità di poter prendere posizione in quello che è il terzo più grande mercato azionario al mondo per capitalizzazione, forte delle sue 3.800 società quotate di grandi, medie e piccole dimensioni.

Contrariamente a quanto avveniva in passato, e dunque prima della loro introduzione, i trader italiani potevano investire esclusivamente nelle H-Shares, che forniscono accesso alle sole società quotate a Hong Kong, e che comprendono soprattutto società statali o private della Cina continentale, oltre ad alcune note ADR cinesi scambiate sulle borse USA.

È evidentemente molto diverso l’approccio di investimento nelle A-Shares, che dal canto loro possono offrire a tutti gli investitori dei vantaggi in termini di diversificazione molto superiori, perché garantiscono accesso a un'ampia gamma di società cinesi orientate al mercato interno la cui performance non dipende dai ricavi esteri.

Perché è interessante investire nelle A-Shares cinesi

Negli ultimi anni – rammenta la nota di Candriam – le A-share sono state messe a disposizione dei grandi investitori istituzionali occidentali mediante specifici programmi di investimento istituzionale. Ne è derivato un forte incremento degli scambi medi giornalieri su tali azioni, cresciuto di oltre 14 volte, passando da 5,9 miliardi HKD nel primo trimestre del 2017 a 85 miliardi HKD nel primo trimestre del 2020.

E così, mentre gli indici globali hanno iniziato a includere le A-Share, si noti come le società della Cina continentale non devono soddisfare gli stessi standard elevati di governance di quelle quotate sulla borsa di Hong Kong, prendendo questi investimenti – accompagnati da una gestione attiva - il metodo più redditizio per investire in questo mercato.

Oltre a quanto sopra, la nota di Candriam evidenzia anche altre caratteristiche che rendono particolarmente interessanti le A-Share per gli stock picker, come ad esempio la permanenza di un consolidato buon volume di scambi e un livello di volatilità superiore alla media.

In aggiunta a quanto sopra, conclude la nota degli esperti, mentre lo Stato possiede circa un quarto delle imprese ed esercita influenza e controllo in molte sfere dell'economia, se paragonato con quanto avviene in orbita H-Shares ad Hong Kong, il mercato delle A-Shares della Cina continentale offre accesso a una più ampia selezione di aziende private nei settori IT, Tecnologia, Sanità e Consumer. Ovvero, quei settori in cui si concentrano le maggiori opportunità di investimento.