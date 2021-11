Nissan spinge sulle auto elettriche: ecco cosa ha annunciato e come investire

Nuovi passi in avanti verso l'elettrificazione: Nissan vuole lanciare 23 modelli EV entro il 2030.

Il gigante automobilistico giapponese Nissan ha annunciato l’intenzione di investire 2 trilioni di yen (circa 1,5 miliardi di euro) nei prossimi cinque anni per accelerare l'elettrificazione della sua linea di prodotti. In particolare, Nissan ha comunicato che punta a lanciare 23 nuovi modelli elettrificati entro il 2030, 15 dei quali saranno completamente elettrici.

Sul fronte delle batterie, inoltre, l'azienda sta progettando di introdurre sul mercato batterie allo stato solido, o ASSB, entro il 2028. Un impianto pilota ASSB nella città giapponese di Yokohama sarà pronto già nell'anno fiscale 2024, confermando pertanto quanto Nissan stia ponendo attenzione su questo segmento.

Il CEO di Nissan, Makoto Uchida, ha precisato che la sua azienda si sta concentrando sullo sviluppo interno di ASSB e che “con questo, saremo in grado di raddoppiare la densità di energia rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio. Con le batterie rese più piccole e più sottili, possiamo offrire un layout flessibile con prestazioni più dinamiche, espandendoci a segmenti più grandi come i pick-up".

Nissan è una delle aziende che sta perseguendo con maggiore intensità una strategia di elettrificazione. A marzo, Volvo Cars ha detto di voler diventare una società di auto completamente elettriche entro il 2030. BMW Group ha precisato invece che entro tale data desidera che i veicoli completamente elettrici rappresentino almeno il 50% delle consegne.

Naturalmente, molto dipenderà non solamente dalle intuizioni delle compagnie automotive, quanto anche dalle politiche del governo.

Il Regno Unito, per esempio, vuole fermare la vendita di nuove auto diesel e benzina e furgoni entro il 2030. Richiederà, dal 2035, che tutte le nuove auto e furgoni abbiano zero emissioni. Anche la Commissione europea si sta impegnando in questa direzione, con il braccio esecutivo dell'UE che sta puntando a una riduzione del 100% delle emissioni di CO2 da auto e furgoni entro il 2035.

In ogni caso, considerate le tendenze in formazione, investire nelle società di auto elettriche potrebbe in questo frangente essere una buona scelta di diversificazione del proprio portafoglio.

