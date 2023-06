Azioni Alibaba e Baidu da comprare a sconto? Come farlo con i CFD

Quando i prezzi di un titolo sono in ribasso allora è il momento di comprare a sconto. Questa è quasi una regola nel mondo del trading online. Ovviamente non si tratta di un principio sempre valido perchè poi si tratta di vedere caso per caso se ci sono o le condizioni per poter acquistare a sconto. In altre parole non basta affermare che un titolo sia deprezzato per poter dedurre che, in modo quasi automatico, i prezzi sono poi destinati a risalire. Ci devono essere delle condizioni oggettive per cui è plausibile che ci possa essere una ripresa delle quotazioni.

Proprio di due azioni a sconto parleremo in questo articolo. Si tratta di due quotate che sono molto note agli investitori: Alibaba e Baidu.

Due titoli che, attualmente, si muovono decisamente lontano dai massimi del 2020 e del 2021. Due titoli che negli ultimi giorni sono tornati alla ribalta a seguito dell’incontro tra Presidente Xi Jinping ed il Segretario di Stato americano Antony Blinken. Ora il fatto che i due autorevoli esponenti di Cina e Usa sia siano incontrati viene considerato dagli analisti di buon auspicio. Non ci sono informazioni precise su quello che è stato l’esito del summit ma la sua stessa presenza viene valutata positivamente anche alla luce del contesto di forte tensione tra i due paesi a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina (con Pechino che si è molto avvicinata a Mosca in questa circostanza).

Ora se lasciamo perdere la geopolitica e ci spostiamo al mondo degli investimenti, non possiamo non notare come proprio titoli come Alibaba e Baidu, alla luce del loro vissuto, potrebbero beneficiare della possibile distensione tra Usa e Cina.

Come abbiamo già detto in precedenza si tratta di due quotate molto deprezzate che potrebbero usare la distensione politica per avere più visibilità. Lo spazio per risalire c’è e ci potrebbe essere anche il contesto ideale per concretizzarlo.

Vediamo nel dettaglio.

Comprare azioni Alibaba a sconto conviene?

Alibaba è società multinazionale cinese di tecnologia e commercio elettronico che è stata fondata 1999 da Jack Ma, Alibaba è diventata una delle più grandi e influenti aziende di Internet al mondo.

Alibaba opera diverse piattaforme online che facilitano il commercio elettronico tra imprese, consumatori e fornitori in tutto il mondo. Negli ultimi anni Alibaba Group ha sviluppato tutta una serie di interessi in settori come il cloud computing, la finanza, i media digitali e l’intrattenimento. Tra l’altro oggi Alibaba Cloud (conosciuto anche come Aliyun) è uno dei principali fornitori di servizi cloud in Cina e nel mondo.

Attualmente Alibaba è una delle aziende più grandi a livello globale in termini di valore di mercato.

Nei giorni scorsi il management di Alibaba ha provato a svoltare nominando un nuovo CEO. Il cambio di passo va inquadrato nell’ambito di un processo di profonda ristrutturazione che il colosso cinese ha avviato. Nonostante tutte queste novità, il prezzo delle azioni Alibaba non è stato in grado portarsi in modo stabile sopra quota 100 dollari e questo il valore intrinseco che si deduce dal fair value (valore equo ossia il valore di un asset alla luce di quelle che sono valutazioni oggettive e le condizioni di mercato) sia pari a 143 dollari per azione. Tra l’altro anche per la maggior parte degli analisti, il valore equo delle azioni Alibaba è di 100 dollari per azione.

E così il titolo del colosso e-commerce continua ad essere trattato a sconto e i 100 dollari continuano ad essere una soglia sempre più importante.

Nonostante questa situazione, Alibaba presenta un’ottima solidità patrimoniale e può vantare un rendimento di cassa maggiore di quella che è la media. I fondamentali alla fine sono sempre in grado di fare la differenza e allora se ci dovesse essere una prosecuzione del rilancio di utili e fatturato, allora nulla potrebbe impedire ai prezzi delle azioni Alibaba si salire oltre il muro dei 100 dollari. Il trend rialzista potrebbe trovare supporto nulla nuova struttura societaria.

Comprare azioni Baidu a sconto conviene?

Le prospettive delle azioni Baidu

Occupiamoci adesso dell’altro grande titolo a sconto che potrebbe finalmente trovare il terreno idoneo per apprezzarsi grazie ai segnali di pace tra la Cina e gli Usa. Parliamo di Baidu.

Fondata nel 2000 da Robin Li e Eric Xu, Baidu ha sede a Pechino ed è quotata al Nasdaq. La società è una delle più importanti del segmento tech cinese.

Oltre alla ricerca online, Baidu ha ampliato la sua presenza in diversi settori tecnologici. Ad esempio, Baidu ha investito nel settore dell’intelligenza artificiale (IA) e sta sviluppando soluzioni basate sull’IA per applicazioni come la guida autonoma, il riconoscimento vocale e la traduzione automatica. La società ha anche sviluppato il Baidu Apollo, una piattaforma aperta per la guida autonoma, che mira a collaborare con partner dell’industria automobilistica per sviluppare veicoli autonomi. Inoltre Baidu offre anche servizi di streaming di musica e video, servizi di cloud computing e servizi finanziari online. Insomma molto di più del semplice motore di ricerca che era un tempo.

Il titolo è decisamente deprezzato rispetto ai massimi degli anni scorsi, tuttavia confrontandolo con i multipli dei competitors si evince come Baidu presenti multipli più cari. Ad ogni modo, come nel caso di Alibaba, anche Baidu ha dalla sua una forte solidità patrimoniale. Tuttavia il rendimento dei flussi di cassa non è paragonabile a quello del colosso e-commerce.

Nonostante questo limite, alle valutazioni attuali, nel caso in cui ci dovesse essere un recupero generalizzato dell’azionario cinese, anche Baidu avrebbe spazio per crescere. Ciò significa che comprare agli attuali prezzi (ovvero a sconto), può essere molto conveniente.

Un consiglio aggiuntivo per i trader interessati ad aprire una posizione rialzista su questo titolo riguarda l’approccio che deve essere pazienze perchè il recupero non è detto che sia rapido.

