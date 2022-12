Azioni Alibaba: comprare o no nel 2023? Previsioni e stime aggiornate

Quando Alibaba è arrivata in Borsa nel 2014, ha presto stupito i suoi investitori con robusti tassi di crescita, tanto che nell’ottobre del 2020 il titolo ha toccato il massimo storico di 317,14 dollari. Nei due anni successivi le cose sono però cambiate: le azioni di Alibaba sono state schiacciate da un’indagine antitrust e da una multa molto pesante, da nuove restrizioni sulle attività di e-commerce, dalle restrizioni legate al COVID-19 e da altri venti contrari in Cina. L’azienda ha anche dovuto affrontare la minaccia di essere oggetto di un delisting dalle borse statunitensi.

Oggi, mentre scriviamo, il titolo Alibaba è quotato a circa 87 dollari, un prezzo ancora superiore a quello dell’IPO (68 dollari per azione), ma ben al di sotto della fascia in cui veniva scambiato nel periodo di massimo splendore. Ma che dire nel 2023? Conviene o no comprare azioni Alibaba?

Perché comprare Alibaba

Cominciamo dagli aspetti positivi o, meglio, dai motivi che dovrebbero indurre gli investitori a comprare Alibaba.

In primo luogo, l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping al vertice del G-20 di Bali del 14 novembre è stato ampiamente considerato come un passo positivo verso la riduzione delle tensioni economiche e politiche tra le due nazioni, intensificatesi dopo la visita del presidente della Camera Nancy Pelosi a Taiwan all’inizio di agosto. Un’attenuazione di tali tensioni potrebbe contribuire a riportare alcuni investitori alla ricerca di valore sui titoli cinesi e Alibaba – il simbolo dei settori retail e tech della Cina – potrebbe riacquistare un po’ della sua popolarità perdute.

In secondo luogo, da metà dicembre la Cina ha iniziato ad allentare le sue regole zero-COVID in seguito alle ondate di proteste contro le restrizioni in tutto il Paese. Questo cambiamento di politica potrebbe infondere nuova linfa all’economia cinese, che ha registrato la crescita più lenta degli ultimi decenni, e spingere un maggior numero di acquirenti verso i mercati online e i negozi Alibaba.

Infine, il governo cinese ha recentemente iniziato a consentire alle autorità di regolamentazione statunitensi di esaminare le revisioni contabili delle società cinesi con sede a Hong Kong e nella Cina “continentale”. Questa mossa potrebbe permettere di allontanare il rischio di un delisting di Alibaba dai listini nordamericani.

Perché NON comprare Alibaba

Tuttavia, ci sono anche dei motivi per non comprare Alibaba. Innanzitutto,le autorità di regolamentazione cinesi avrebbero intenzione di imporre una multa di oltre 1 miliardo di dollari all’affiliata fintech di Alibaba, Ant Group, che controlla la piattaforma di pagamenti digitali Alipay, e di imporre nuove restrizioni alla società. Ricordiamo che già nell’autunno 2020 le autorità di regolamentazione cinesi avevano bloccato la prevista IPO di Ant.

Ancora, il recente divieto dell’amministrazione Biden di vendere alla Cina chip di semiconduttori avanzati non potrà che danneggiare Alibaba, a cui è stato recentemente vietato di concedere in licenza i progetti di chip Neoverse serie V di Arm Holdings di SoftBank. Questo divieto potrebbe rendere più difficile per Alibaba aggiornare i propri server per gestire compiti avanzati di apprendimento automatico e intelligenza artificiale.

Infine, il cofondatore di Alibaba, Joseph Tsai sarebbe in trattative per vendere l’8% della sua partecipazione nella società, per un valore di circa 260 milioni di dollari. Tsai è il terzo azionista della società dopo SoftBank e il co-fondatore Jack Ma, e la vendita delle azioni sta preoccupando molti investitori.

