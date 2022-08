Tencent, primi segnali di rallentamento in vista

Stando a quanto affermano le previsioni di Refinitiv, Tencent dovrebbe registrare nel secondo trimestre ricavi pari a 132,2 miliardi di yuan (19,5 miliardi di dollari), con un calo di oltre il 4% rispetto all’anno precedente. A contribuire al rallentamento della crescita del colosso sarebbero stati sia il freno dell’economia cinese indotto da Covid, sia le continue sfide del mercato nazionale dei giochi. L’utile netto dovrebbe invece scendere di quasi il 30% a 23,8 miliardi di yuan.

Tencent, che gestisce la più grande app di messaggistica cinese, WeChat, genera buona parte dei suoi ricavi dal gioco e dalla pubblicità, due settori che probabilmente hanno subito un duro colpo nel corso del secondo trimestre.

“Abbiamo formulato ipotesi più prudenti per i giochi online e le entrate pubblicitarie nel secondo trimestre a causa dei venti macroeconomici globali e dello scoppio della pandemia. Prevediamo che i venti contrari porteranno a un indebolimento della spesa dei giocatori d’oltreoceano“, hanno dichiarato gli analisti di Jefferies in una nota pubblicata qualche settimana fa.

Nel trimestre aprile-giugno, la Cina ha d’altronde assistito a una recrudescenza del Covid-19 che ha condotto alla chiusura delle porte delle principali città, e in particolare della metropoli finanziaria di Shanghai.

L’economia cinese è cresciuta solo dello 0,4% nel secondo trimestre, deludendo le aspettative degli analisti. I venti contrari macroeconomici porteranno probabilmente a un rallentamento della spesa dei consumatori e a una riduzione della pubblicità, due settori su cui Tencent fa affidamento.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sono interessati a fare trading sulle azioni dei mercati asiatici che è possibile investire in questi strumenti finanziari in modo rapido e senza commissioni mediante i servizi di trading CFD dei migliori broker sul mercato come FPMarkets.

L’apertura di un conto di trading è veloce e gratuito. E, per tutti gli investitori che non hanno alcuna praticità in questo ambito, ricordiamo la possibilità di aprire un conto demo che ti permetterà di investire senza rischi, utilizzando un plafond di denaro virtuale che l’operatore ti metterà a disposizione per tutto il tempo che vorrai.

>>> Clicca qui per aprire un conto demo con FPMarkets (sito ufficiale) <<<