Deutsche Bank, gli ultimi dati rassicurano gli investitori

Deutsche Bank comunica alcuni dati di maggior sostegno per i progetti degli azionisti.

Deutsche Bank ha affermato che i ricavi derivanti dalle attività di trading a reddito fisso sono in crescita in questo trimestre, ma ha altresì avvertito gli stakeholders che il proprio obiettivo di redditività a medio termine appare ora "più ambizioso", valutate le prospettive per i tassi di interesse.

La banca ha specificato detto che la crescita della divisione d'investimento dovrebbe aiutare a compensare alcuni dei venti contrari determinati da tassi di mercato più bassi nell'unità retail e nella banca d'affari nei prossimi anni.

“Abbiamo visto un ottobre e un novembre che erano in anticipo rispetto alle nostre aspettative", ha detto l'amministratore delegato Christian Sewing in un'intervista con Bloomberg TV a Francoforte. "Sono incoraggiato dallo slancio che abbiamo. Abbiamo intrapreso una rapida azione di gestione, in particolare nella banca d'investimento, per concentrarci sui nostri punti di forza".

Sewing sta cercando di convincere gli azionisti che la propria strategia è quella corretta, cinque mesi dopo aver annunciato un piano per tagliare – tra l’altro - un quinto della forza lavoro in quello che è probabilmente il più grande sforzo di ristrutturazione della banca negli ultimi decenni. Il top manager ha inoltre confermato la vendita di alcuni asset ritenuti non utili, e tagliato i costi caratteristici. Tuttavia, stabilizzare i ricavi e ripristinare la redditività si è dimostrato più difficile del previsto, dopo che la Banca Centrale Europea ha spinto i tassi di interesse ancora più in basso.

La conferma dei suoi obiettivi e dei segnali di miglioramento dell'unità di negoziazione può tuttavia offrire un certo conforto agli investitori, dopo che la banca ha dovuto in precedenza tornare indietro sui suoi passi nel target di fatturato, in parte perché le sue ipotesi sui tassi di interesse e sull'economia erano state dichiarate in maniera troppo ottimistica.