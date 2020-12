Riunione BCE oggi 10 dicembre 2020: previsioni tassi, PEPP, TLTRO e discorso Lagarde

© Shutterstock

Attesa per le decisioni BCE di oggi. Le quattro domande calde a cui la Lagarde dovrà rispondere nel corso della conferenza stampa

L'evento clou di oggi 10 dicembre 2020 è il summit BCE. Il fatto che Borsa Italiana si stia muovendo con prudenza fin dall'apertura delle contrattazioni (qui il post giornaliero) è dovuto proprio all'attesa per quelle che saranno le decisioni della Banca Centrale Europea.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di ?CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

In questo post sono raccolte le previsioni sull'esito della riunione. Le stime riguardano sia eventuali variazioni nella politica monetaria (a partire dai tassi) che i contenuti nel discorso della Lagarde. Conoscere tali previsioni è utile per capire come investire in vista delle comunicazioni ufficiali. A tal proposito ricordiamo che da sempre la riunione BCE è un market mover capace di condizionare sia le borse europee (comprare Borsa Italiana) che il mercato del Forex a partire dal cambio Euro Dollaro. Per investire su tutti questi asset da una sola piattaforma consiglio di usare solo i migliori broker Forex e CFD. Ad esempio scegliendo eToro (leggi qui la recensione), è possibile avere la demo gratuita da 100 mila euro per fare pratica senza rischi.

Trading CFD su EURUSD: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Riunione BCE 10 dicembre 2020: previsioni tassi

I temi che verranno affrontati nella riunione BCE di oggi sono tanti anche perchè, rispetto ad alcuni mesi fa, il contesto è profondamente cambiato. L'arrivo del vaccino contro il covid19, infatti, ha riacceso la speranza che possa esserci una risoluzione rapida della pandemia e che quindi la strada per la ripresa economica possa essere tutta in discesa.

Il board BCE di oggi prenderà certamente atto di questa speranza senza però cedere ad un ottimismo che sarebbe comunque infondato. Infatti le prospettive economiche sul breve termine continuano ad essere molto preoccupanti. Premesso questo, nella riunione BCE di oggi non dovrebbero esserci novità per quello che riguarda i tassi che sarebbero confermati al livello attuale.

Le decisioni sui tassi di riferimento, però, sono solo uno dei temi del meeting dell'EuroTower. Molta più attesa c'è sui programmi PEPP e TLTRO. Entrambi, infatti, potrebbero subire dei cambiamenti.

Il PEPP sarà ampliato?

Il Programma di acquisto per le emergenze pandemiche (EPPP) varato dalla BCE potrebbe registrare alcuni importanti cambiamenti. Non c'è nulla di cui stupirsi se da alcuni giorni tantissimi investitori si stanno chiedendo se il PEPP BCE sarà aumentato o esteso nella riunione BCE di oggi.

Secondo le previsioni degli analisti di MFS è possibile che ci possa essere un'espansione del programma Pepp in corso di 300-400 miliardi di euro con una proroga dell'attuazione del piano fino alla fine del 2021. Altri economisti si attendono che l'EuroTower incrementi di altri 500 miliardi il Programma di acquisto per le emergenze pandemiche (EPPP) di 1,35 trilioni di euro con prolungamento fino alla fine dell'anno. In questo secondo gruppo di analisti ci sono anche gli esperti di La Francaise AM i quali non si attendono alcuna alcuna fusione fra il Pepp e l'App, né ritengono che l'orizzonte temporale di quest’ultimo possa essere rinnovato.

Secondo MFS nel caso in cui la BCE dovesse invece optare per una ricalibrazione senza alcuna rilevante sorpresa al ribasso (tale situazione si verificherebbe con un PEPP aggiuntivo inferiore a 200 miliardi di euro), i rendimenti dell'Eurozona avrebbero poco margine di variazione rispetto ai livelli attuali (qui il sito ufficiale eToro).

Per Mirabaund AM la BCE oggi annuncerà un significativo aumento del PEPP di almeno 400 miliardi di euro mettendo a disposizione delle banche anche programmi di supporto al credito a basso costo. E' difficile che il tasso negativo sui depositi possa essere modificato mentre le nuove proiezioni interne determineranno una significativa revisione al ribasso della situazione economica.

TLTRO BCE verso condizioni più favorevoli?

Stando alle previsioni sulla riunione BCE di oggi, è possibile che l'EuroTower decida condizioni più favorevoli per le TLTRO. Secondo i già citati analisti di MFS, è possibile che le generose TLTRO possano essere estese ancora di più con l'aggiunta di una serie di correzioni al fine di incentivare ulteriormente i prestiti del settore bancario .

Da La Francaise AM, invece, si attendono che possa essere varata una TLTRO con condizioni attraenti, ipotizzando possibili scadenze a lungo termine ad almeno tre anni ma anche tassi bassi fino al -1 per cento e anche "cambi sulle agevolazioni sui prestiti e sui benchmark del credito".

Il Cambio Euro Dollaro è una fonte di preoccupazione per la BCE?

L'attuale andamento del cambio Eur/Usd (grafico in alto) potrebbe essere una fonte di preoccupazione per l'EuroTower. Il motivo è semplice: un Euro troppo forte significa danni per l'economia dell'area Euro.

Secondo Neil MacKinnon, macro stratega globale di VTB Capital, ogni passaggio del cross Eur/Usd sopra quota 1,20 potrebbe essere fonte di preoccupazione per la BCE e di conseguenza è difficile non pensare che nel summit di oggi non ci siano riferimenti a questa questione.

A tal proposito ricordiamo che le forti oscillazioni di prezzo sulla coppia Euro Dollaro possono essere occasione per investire sul cross attraverso i CFD. Per operare puoi scegliere il broker Plus500 (leggi qui la recensione di Borsa Inside) che ti offre la demo gratuita.

Demo gratis Plus500 per imparare a fare Forex Trading>>>clicca qui

Previsioni macroeconomiche BCE in revisione?

Molti analisti ritengono che le previsioni macroeconomiche della BCE siano destinate ad essere aggiornate ed affermano che tale review possa avvenire già nel board di oggi 10 dicembre.

C'è una pressocchè totale convergenza tra gli esperti sul fatto che tali revisioni su crescita e inflazione non possano che essere al ribasso. In un suo recente intervento il vicepresidente della BCE Luis de Guindos ha affermato che l'EuroTower ritiene che l'inflazione nell'area Euro sia destinata a diminuire nell'anno in corso e a registrare un rimbalzo più lento del previsto l'anno prossimo, anche se la speranza per un vaccino sta allentando la tensione.

Per gli analisti di La Francaise AM si potrebbe anche assistere ad un miglioramento della crescita nel corso del 2020 grazie anche ad una significativa serie di sorprese al rialzo nel terzo trimestre. Tuttavia, hanno poi proseguito gli esperti, l'outlook per la prima parte del 2021 si è indebolito anche a causa delle nuove misure anti-covid19 varate in autunno per tenere sotto controllo l'epidemia.

Tutte queste indicazioni sono molto importanti per capire quale strategia operativa adottare (qui la demo eToro).

Discorso Lagarde 10 dicembre 2020 previsioni

Come di consueto, dopo le decisioni di politica monetaria della BCE, si terrà la conferenza stampa della governatrice Lagarde. Quali sono le previsioni sul discorso dalla numero uno dell'EuroTower?

Come messo in evidenza da Mirabaund AM, una grande sfida riguarderà la comunicazione. In sede di incontro con la stampa verranno fatte osservazioni precise sulla forza dell'Euro che penalizza l'inflazione oppure no? Altro punto è il fatto che lo stimolo monetario è sempre efficacie nelle fasi di crisi acuta ma lo è di meno per rilanciare l'attività quando è già estremamente accomodante. Quindi diventa centrale vedere il modo con cui la BCE comunicherà la strategia con cui intende procedere per aumentare gradualmente l'inflazione.