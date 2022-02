Guerra Russia Ucraina: i tre possibili scenari di mercato

Quale può essere la reazione dei mercati ad un aggravamento della tensione tra Russia e Ucraina? Ecco gli asset da inserire nel portafoglio trading

Il tema caldo del giorno è la tensione tra Russia e Ucraina. Mentre il mercato azionario europeo registra un fortissimo ribasso frutto del panic selling innescato dal rischio guerra, molti analisti hanno iniziato ad interrogarsi su quelli che potrebbero essere i vari scenari di mercato e gli asset su cui investire a seconda della direzione che sarà presa dagli eventi.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

Le opzioni possibili sono essenzialmente tre (le vedremo successivamente) e nonostante sia ovvio che ci sono alcuni scenari che hanno più probabilità di realizzarsi rispetto ad altri, nessun esito può essere escluso del tutto. Ciò significa che, a prescindere dal crollo in atto oggi sull'azionario, è bene prepararsi ad una certa dose di volatilità che potrebbe cartaterizzare a lungo i mercati.

Secondo gli analisti di XTB (qui la recensione del broker), tre sono i settori da tenere d'occhio: titolo azionari, materie prime e Forex. A seconda dello scenario che alla fine prevarrà, sarà necessario preferire un certo posizionamento sui mercati citati rispetto ad un'altro.

Prima di scendere nel dettaglio dell'analisi, ricordiamo che con il broker XTB è possibile fare trading su tutti i mercati caldi indicati alle migliori condizioni di mercato. XTB, inoltre, mette anche a disposizione la demo gratuita per imparare ad operare senza correre il rischio di perdere soldi veri. Per attivare l'account dimostrativo è sufficiente seguire il link in basso.

Clicca qui per aprire un conto demo XTB>>>è gratis

Indici e titoli azionari caldi

Tra le azioni della borsa russa che sono più vulnerabili in caso di aggravamento della crisi tra Mosca e Kiev ci sono VTB e Sberbank. Da tenere d'occhio anche l'indice RTS (RUS50) su cui proprio Sberbank per il 14 per cento. L'indice di riferimento della borsa di Mosca è imbottito di titoli energetici e rispetto ai valori di fine 2021 evidenzia un calo del 30 per cento.

Non solo azionariato russo, però, tra i titoli che più di tutti potrebbero pagare in casa di aggravamento della crisi tra Russia e Ucraina. Secondo XTB, infatti, anche il Nasdaq della borsa Usa potrebbe avere delle conseguenze in caso di guerra. Per quale motivo? Cosa centrano i titoli dei colossi tech americani con la guerra russo-ucraina? Apparentemente nulla ma se alla tensione geopolitica si dovessero aggiungere anche le decisioni FED di politica monetaria (leggi aumento dei tassi di riferimento), anche il Nasdaq potrebbe essere risucchiato.

Materie prime

Non è necessario essere degli esperti di finanza per compendere che in caso di aggravamento della tensione tra Russia e Ucraina, i prezzi delle materie prime sarebbero destinato a volare in alto. Quali commodities sarebbero più esposte? Ovviamente il petrolio (Mosca è il secondo espertatore di petrolio al mondo) ma anche il gas naturale (che in Europa è già scarso prima del conflitto fuguriamoci dopo un eventuale scontro) e l'oro (bene rifugio per eccellenza, asset su cui scappare nelle fasi di maggiore turbolenza). Tra tra le commodities da tenere d'occhio ci sono anche il grano, il palladio e il platino.

Su tutte queste materie prime è possibile speculare attraverso i CFD. Il broker XTB mette a disposizione una demo gratuita per imparare e fare pratica senza correre il rischio di perdere soldi veri.

Clicca qui per aprire un conto demo XTB e imparare a fare trading CFD sulle commodities>>>è gratis

Forex

Inutile girarci attorno. Ogni ipotesi di conflitto sarebbe dannosa per il rublo russo nonostante il parallelo aumento del prezzo del petrolio. Allo stesso tempo il dollaro americano potrebbe però attirare liquidità in fasi caratterizzate da forti difficoltà. Da ciò ne consegue che tra le coppie forex da tenere d'occhio c'è ovviamente USDRUB.