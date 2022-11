Credit Suisse, via libera all’aumento di capitale

Gli azionisti di Credit Suisse hanno approvato un aumento di capitale di 4 miliardi di franchi svizzeri per finanziare la massiccia revisione strategica della banca, oramai in lunghe condizioni di difficoltà.

I piani di aumento di capitale di Credit Suisse sono divisi in due parti. La prima, sostenuta dal 92% degli azionisti, prevede l’assegnazione di azioni a nuovi investitori, tra cui la Saudi National Bank, tramite un collocamento privato. La nuova offerta di azioni vedrà la BNS acquisire una partecipazione del 9,9% nel Credit Suisse, diventando così il maggiore azionista della banca. Il secondo aumento di capitale prevede l’emissione di nuove azioni nominative con diritto di opzione per gli azionisti esistenti.

Il presidente del Credit Suisse Axel Lehmann ha dichiarato che il voto ha segnato un “passo importante” nella costruzione del “nuovo Credit Suisse”. “Questo voto conferma la fiducia nella strategia che abbiamo presentato in ottobre e siamo pienamente concentrati sulla realizzazione delle nostre priorità strategiche per gettare le basi di una futura crescita redditizia”, ha dichiarato Lehmann.

Ricordiamo che proprio oggi Credit Suisse ha stimato una perdita di 1,5 miliardi di franchi svizzeri per il quarto trimestre, mentre inizia la sua seconda revisione strategica in meno di un anno, con l’obiettivo di semplificare il suo modello di business per concentrarsi sulla sua divisione di gestione patrimoniale e sul mercato interno svizzero.

I piani di ristrutturazione comprendono la vendita di parte del gruppo di prodotti cartolarizzati della banca alle società di investimento statunitensi PIMCO e Apollo Global Management, nonché il ridimensionamento della banca d’investimento in difficoltà attraverso lo scorporo dell’unità di consulenza e mercati dei capitali, che sarà ribattezzata CS First Boston.

La trasformazione pluriennale mira a spostare miliardi di dollari di attività ponderate per il rischio dalla banca d’investimento, persistentemente sottoperformante, alle divisioni di gestione patrimoniale e domestica, e a ridurre la base dei costi del gruppo di 2,5 miliardi, ovvero del 15%, entro il 2025.

