Discorso Lagarde in streaming oggi 15 giugno 2023: come e dove seguirlo?

Oggi 15 giugno 2023 è il giorno della riunione BCE. In primo piano ci sono sempre le decisioni di politica monetaria dell’EuroTower con le previsioni sostanzialmente convergenti sull’ipotesi di rialzo dei tassi di 25 punti base.

Come sempre dopo la riunione BCE si terrà l’attesa conferenza stampa della governatrice Lagarde. In un contesto in cui l’aumento di un quarto di punto dei tassi è dato per scontato, è inevitabile che l’attenzione degli investitori a quello che avverrà nel corso del discorso della Lagarde. A cosa farà riferimento la governatrice dell’EuroTower nella sua conferenza stampa? Quali saranno i temi più importanti del discorso?

Discorso della Lagarde nel giorno della BCE: cosa è?

La conferenza stampa della Lagarde dopo la riunione della BCE (Banca Centrale Europea) è un evento in cui la presidente della BCE discute delle decisioni prese durante la riunione e fornisce ulteriori dettagli sulle politiche monetarie e finanziarie dell’Eurozona. Per questo molto spesso il discorso della Lagarde viene ritenuto addirittura più importante dello stesso board.

La conferenza stampa della Lagarde si tiene a partire dalle 14,45 e di solito ha inizio con una dichiarazione introduttiva in cui riassume le decisioni prese dal Consiglio dei governatori della BCE riguardo ai tassi di interesse, alle politiche di acquisto di attività (come i programmi di acquisto di titoli governativi o aziendali), alle previsioni economiche e ad altri aspetti rilevanti per la politica monetaria.

Successivamente si apre il dibattito con i giornalisti presenti, i quali hanno l’opportunità di porre domande a Lagarde sulla politica monetaria, l’economia dell’eurozona, le previsioni economiche, le misure di stimolo o qualsiasi altro argomento pertinente.

Come sfruttare la conferenza stampa della Lagarde per fare trading online

Dal punto di vista operativo, la conferenza stampa della BCE è un evento molto seguito dai mercati finanziari e dagli operatori, in quanto le parole e le indicazioni fornite da Lagarde possono influenzare le aspettative del mercato e avere un impatto sui prezzi di molti asset finanziari a partire dal forex (cambio Euro Dollaro in primis) fino ai titoli di stato e alle borse europee.

Le informazioni fornite durante la conferenza stampa possono essere soggette a interpretazione. Proprio per questa ragione, i trader che seguono il discorso della Lagarde per avere una ottenere una migliore comprensione della politica monetaria e delle prospettive economiche nell’area dell’euro, dovrebbero allargare la loro valutazione anche ad altri aspetti.

Per quello che riguarda i mercati su cui speculare cavalcando il discorso della Lagarde non ci sono problemi visto che con broker come ad esempio eToro (qui la recensione completa) è possibile speculare su asset molto diversi tra loro (ad esempio il cambio Euro dollaro e gli indici di borsa) usando una sola piattaforma. Tutto questo grazie allo strumento dei CFD o Contratti per Differenza grazie al quale è possibile speculare sull’asset sottostante (ad esempio il cross Eur/Usd o l’indice Italy40 che fa riferimento al Ftse Mib di Borsa Italiana) senza il possesso del sottostante. Per provare a fare CFD trading con eToro si può poi usare la comoda demo gratuita da 100 mila euro virtuali con la quale fare pratica senza rischi di perdere soldi veri.

Dove e come vedere la conferenza stampa della Lagarde di oggi 15 giugno 2023

Come fare per assistere al discorso della Lagarde? Grazie allo streaming non è necessario essere presenti in sala e questo è un grande vantaggio rispetto a quello che avveniva fino a pochi anni fa quando, non essendoci la rete, per vedere cosa aveva detto il governatore della Banca Centrale Europea era necessario attendere il tg o meglio ancora i giornali del giorno dopo.

C’è però un problema: lo streaming non è in italiano. Ovviamente il discorso della Lagarde si tiene in inglese e anche le stesse domanda de parte della sala stampa presente non sono in italiano. Sul web, però, le prime indicazioni iniziano a circolare quasi subito.

Nel video in basso è possibile seguire tutta la conferenza stampa della Lagarde compresi i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti e tutte le novità del board BCE di oggi. La programmazione via steaming ha inizio alle 14,45. Buona visione.

