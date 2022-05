Nokia ottimista sullo sviluppo delle reti mobili 6G

Il CEO di Nokia Pekka Lundmark ha dichiarato che le reti mobili 6G saranno operative entro la fine del decennio, pur non ritenendo che lo smartphone sarà l'”interfaccia più comune” per allora.

Intervenendo a un panel del World Economic Forum di Davos, il top manager di Nokia ha dunque confermato di aspettarsi che il 6G arrivi sul mercato commerciale intorno al 2030, con la compagnia finlandese che, evidentemente, potrebbe giocare un ruolo decisivo nel business della costruzione delle reti di telecomunicazione.

Alla successiva domanda su quando pensa che il mondo passerà dall’uso degli smartphone a quello degli occhiali intelligenti e di altri dispositivi da indossare, Lundmark ha risposto che ciò avverrà prima dell’arrivo del 6G. “Per allora, sicuramente lo smartphone come lo conosciamo oggi non sarà più l’interfaccia più comune“, ha detto. “Molte di queste cose saranno integrate direttamente nel nostro corpo”.

Anche se Lundmark non ha specificato a cosa si riferisse, è noto che alcune aziende come la Neuralink di Elon Musk stanno lavorando alla produzione di dispositivi elettronici che possono essere impiantati nel cervello e utilizzati per comunicare con macchine e altre persone. A un livello più elementare, i chip possono essere impiantati nelle dita delle persone e utilizzati per sbloccare le cose. Altrove, colossi tecnologici statunitensi come Meta, Google e Microsoft stanno lavorando a nuovi visori per la realtà aumentata, che un giorno potrebbero sostituire lo smartphone.

