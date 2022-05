Volkswagen vuole superare Tesla come principale venditore di auto elettriche

Il CEO di Volkswagen ha affermato che la propria società possa superare Tesla e diventare il più grande venditore di veicoli elettrici al mondo entro il 2025. Herbert Diess ha dichiarato che l’alleggerimento dei problemi della catena di approvvigionamento potrebbe contribuire a dare slancio al colosso automobilistico tedesco nei prossimi mesi.

“I mercati si concentrano sempre sul futuro“, ha detto Diess quando gli è stato chiesto perché gli investitori valutano Tesla con un tale premio rispetto ad altre case automobilistiche tradizionali, come Volkswagen. “Tesla è attualmente in testa quando si tratta di veicoli elettrici, probabilmente è anche l’azienda automobilistica più digitale e ha alcuni vantaggi competitivi”, ha continuato. “Noi puntiamo comunque a tenere il passo e probabilmente a superarla entro il 2025 per quanto riguarda le vendite”.

Diess ha poi affermato che Tesla è stata in grado di dimostrare buoni risultati e alti rendimenti con un modello di business credibile. Tuttavia, ha ribadito la convinzione che Volkswagen possa presto colmare il divario in termini di vendite di veicoli elettrici.

“Penso che anche per Tesla l’aumento di produzione sarà probabilmente un po’ più impegnativo. Stanno aprendo nuovi stabilimenti e noi stiamo cercando di tenere il passo. Pensiamo che nella seconda metà dell’anno riusciremo a creare un certo slancio“, ha dichiarato Diess.

Per quanto poi concerne i problemi delle forniture, le carenze dovrebbe costituire un ostacolo alla crescita delle vendite di veicoli elettrici nei prossimi anni. Tuttavia, Diess ha affermato che ci sono alcuni segnali positivi all’orizzonte e ha rammentato che attende di vedere un po’ di sollievo dal mercato della fornitura di semiconduttori a partire dalla metà dell’anno.

“Direi che verso la metà dell’anno la situazione si attenuerà e nel secondo semestre dovremmo essere in una situazione migliore, se la situazione non peggiora, cosa che non credo“, ha dichiarato Diess. Alla domanda se questo significhi che si aspetta che la crisi dei semiconduttori possa finire nella seconda metà dell’anno, Diess ha risposto: “Non direi che finirà, ma vediamo una situazione molto migliorata. Credo che le catene di fornitura stiano tornando in ordine”.

