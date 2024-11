Boom di acquisti sulle azioni El.En dopo un importante accordo - BorsaInside

In una giornata tutto sommato tranquilla per la borsa di Milano a spiccare è il rally di una società quotata sull’Euronext Star: El.En. Il titolo è su di giri fin dall’apertura di Borsa Italiana e a metà mattinata registra una progressione di oltre il 10 per cento a quota 11,34 euro dopo aver toccato un massimo intraday a quota 11,80 euro. Come spiegare questa forte effervescenza? Cosa sta spingendo gli acquisti?

Prima di rispondere a queste domande, diamo un rapido sguardo alla prestazione delle azioni El.En. nei vari frame temporali. Rispetto ad un mese fa, proprio grazie al rialzo molto forte di oggi, i prezzi risultano aumentati del 5 per cento. Molto forte anche la performance a un anno con un rialzo del 17 per cento. Insomma stiamo parlando di una quotata in salute che sarà sicuramente nota solo ad una nicchia di investitori ma che comunque sta vivendo un periodo di forte dinamismo sui mercati (per intenderci chi ha inserito questo titolo nel suo portafoglio di investimento un anno fa, può sicuramente ritenersi soddisfatto dal profitto maturato).

Corsa a comprare azioni El.El: la situazione sui mercati

Dietro al forte rally di El.En. c’è un motivo ben preciso: l’accordo stipulato con i cinesi di Yangtze Optical Fibre and cable Joint Stock (YOFC) per la cessione della maggioranza della divisione di taglio del laser.

Vediamo più nel dettaglio quali sono in termini dell’intesa. Tanto per iniziare si tratta di un accordo quadro (quindi non definitivo) che appunto prevede la cessione della partecipazione di maggioranza nella divisione taglio laser attraverso una o più transazioni.

Stando poi a quanto stabilito dalle parti, l’eventuale sottoscrizione dei contratti definitivi determinerà l’uscita delle attività cedute dal perimetro di consolidamento integrale del gruppo El.En.. Ricordiamo che alla data del 30 giugno 2024 le attività cedute avevano determinato un fatturato semestrale pari a 98 milioni di euro, in ribasso del 22,3 per cento rispetto al primo semestre del 2023 e un Ebit pari a 2,6 milioni con una progressione del 120 per cento anno su anno. Alla stessa data, inoltre, il risultato netto di El.En. si presentava in sostanziale pareggio, mentre la posizione finanziaria netta evidenziava un debito netto pari a 39 milioni di euro.

Il valore dell’operazione è di 55,3 milioni di euro. A seguito del completamente della cessione El.En. continuerà ad avere in mano una partecipazione nella divisione taglio laser pari al 19,3 per cento di Penta Laser Zhejiang e al 30 per cento circa di Cutlite Penta. YOFC sottoscriverà un aumento di capitale in Cutlite Penta da 2,5 milioni di euro.

Chi è Yangtze Optical Fibre and cable Joint Stock (YOFC)

YOFC è una società con sede a Wuhan e le sue azioni sono quotate sia sul mercato di Hong Kong che su quello di Shanghai. YOFC è specializzata nella produzione di fibre ottiche e componentistica per telecomunicazioni e ha chiuso il 2023 con un fatturato pari ad oltre 1,7 miliardi di euro. Di recente la società cinese, grazie al suo background tecnologico e produttivo, è sbarcata nel segmento di mercato delle sorgenti laser in fibra ottica di potenza attraverso la sua controllata Everfoton. Ricordiamo che YOFC in passato è stata gestita dalla Prysmian che attualmente continua a figurare come socio di maggioranza relativa con in mano il 23 per cento del capitale della Yangtze Optical Fibre and cable Joint Stock.

Potrebbe non essere un caso che proprio le azioni Prysmian nella seduta di borsa di oggi stiano registrando un rialzo di quasi 3 punti percentuali a quota 64 euro. Come si può vedere al grafico in alto la progressione in avanti ha portato Prysmian a cancellare quasi il rosso emerso nell’ultimo mese mentre il verde anno su anno si è ulteriormente consolidato arrivando ad oltre l’83 per cento. Proprio il forte rialzo registrato nell’ultimo anno potrebbe essere stato al centro della recente decisione di Morgan Stanley di rivedere al ribasso sia il rating che il target price della quotata. In un report del 5 novembre scorso la raccomandazione è stata portata a equalweight (sottopesare) mentre il prezzo obiettivo è stato rivisto al ribasso a 66 euro, appena 2 euro sopra le quotazioni attuali. Il senso di questo giudizio è quindi molto chiaro: avendo corso troppo nell’ultimo anno (ma anche da inizio anno visto il rialzo del 53 per cento) il potenziale di upside si è abbassato.

Chi volesse fare trading online sulle azioni Prysmian senza possesso reale del titolo può operare anche tramite strumenti di tipo derivato come i CFD.

