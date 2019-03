Dividendi 2019 Borsa Italiana: Inwit fissa record data il 16 aprile e stacco il 15

Via libera dall'assemblea degli azionisti di Inwit allo stacco di un dividendo 2019 pari a 0,211 euro

L'assemblea degli azionisti di Inwit ha ratificato le decisioni adotatte dal consiglio di amministrazione della società su dividendo 2019, relativo all'esercizio 2018, e conti al 31 dicembre. L'assemblea di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (è questo il significato di Inwit) si è tenuta ieri sotto la presidenza di Stefano Siragusa. L'assemblea ha confermato tutti i parametri presenti nel bilancio 2018 di Inwit a partire da un utile netto che, a fine esercizio, è stato pari a 140,8 milioni di euro. L'attesa degli investitori per l'appuntamento di ieri riguardava soprattutto le decisioni in materia di dividendi. L'assemblea ha confermato che il dividendo Inwit 2019 sarà pari a 0,211 euro per ogni azione detenuta con l'esclusione delle azione proprie che sono attualmente detenute in portafoglio dalla società stessa. Considerando le azioni che danno diritto all'assegnazione del dividendo, il controvalore della cedola è pari 126,6 milioni di euro. L'assemblea ha anche stabilito che la data di stacco del dividendo Inwit 2019 sarà il 15 aprile con pagamento dal 17 aprile. Record date sarà invece il 16 aprile 2019. Nel corso dell'assemblea è stato anche preso atto che, in vista dell'Assemblea del 12 aprile 2019, il Socio TIM S.p.A. si asterrà dal voto per la sostituzione del revisore in carica ossia di PWC. Per questo motivo Inwit fin d'ora ha precisato che non sarà in grado di assumere alcun genere di determinazione a riguardo.

Più nel dettaglio, la posizione assunta da Telecom Italia tiene conto dell'attuale stato di pendenza del piano di integrazione con le torri di Vodafone che era stato annunciato il 21 febbraio scorso. Secondo Siragusa l'accordo sulle torri tra TIM e Vodafone dovrebbe essere chiuso entro l'anno. Per il manager l'intesa è la "migliore scelta possibile per accelerare lo sviluppo dell’azienda e per raddopppiare il portafoglio torri". Siragusa, a margine dell'assemblea di ieri, ha anche affermato che il 2018 è stato un anno di grande cambiamento in cui sono stati raggiunti traguardi importanti che hanno fornito una nuova spinta alle performance della società.

Il prezzo delle azioni Inwit su Borsa Italiana oggi è stabile a 7,94 euro. Nella seduta di ieri, la quotazione Inwit è stata la migliore tra le Mid Cap con un rialzo del 2,3 per cento. Grazie ai forti acquisti, il titolo Inwit ha scaccato di molto il secondo miglior titolo dell'indice Mid Cap: ENAV.