Azioni Saipem si apprezzano del 55% in un anno: oggi assist da nuovi contratti drilling offshore

Saipem si è aggiudicata due nuovi contratti drilling offshore in Norvegia per un valore superiore ai 200 mln di dollari

CONDIVIDI

Tra le azioni migliori sul Ftse Mib oggi ci sono quelle di Saipem. La società engineering, grazie ad una progressione dell'1,96 per cento, è, fino al momento della redazione del post, la migliore sul principale indice azionario di Borsa Italiana. L'apprezzamento di Saipem in ultima di Ottava è molto significativo poichè permette alla società di migliorare ulteriormente sia la sua performance su base trimestrale che la prestazione su base annua. Alcune indicazioni per meglio inquadrare l'andamento delle azioni Saipem nell'ultimo periodo e poter in questo modo, azzardare previsioni sul futuro. Negli ultimi tre mesi, grazie anche al positivo andamento della quotazione petrolio, il titolo Saipem ha registrato un apprezzamento del 45 per cento. Ancora meglio ha fatto la società nel corso dell'ultimo anno con un rialzo di oltre il 55 per cento. In considerazione di queste variazioni si può affermare che Saipem è stata tra le migliori azioni su Borsa Italiana nell'ultimo periodo.

Inizia con un conto demo da 100.000€ per fare pratica sul trading. In più anche segnali di Trading Gratis. Clicca qui

L'apprezzamento del valore delle azioni sul Ftse Mib oggi è sostenuto non tanto dall'andamento della quotazione del petrolio, ancora in ribasso a dimostrazione della fase di consolidamento in atto, quanto dalle notizia price sensitive relativa all'acquisizione di due nuovi contratti. E' stata la stessa Saipem a rendere noto di essersi aggiudicata nuove commesse nel drilling offshore in Norvegia e in Medio Oriente per un totale di oltre 200 milioni di dollari.

Il primo contratto siglato da Saipem è stato firmato con la società tedesca Wintershall e riguarda la perforazione di 2 pozzi più 2 opzionali per operazioni in Norvegia. Il contratto è stato siglato in continuità con altre commesse di questo tipo. Secondo Saipem, con questo contratto, avviene un consolidamento della presenza nel settore norvegese del Mare del Nord. Grazie alla nuova commessa, inoltre, Saipem può ampliare il proprio portfolio clienti nella perforazione offshore.

Il secondo contratto siglato da Saipem (anche esso alla base del rally delle quotazioni del titolo su Borsa Italiana oggi) è in realtà un prolungamento di ulteriori quattro anni dell'utilizzo del Perro Negro 7, un'unità di perforazione autosollevante che è capace di operare in acque profonde fino a 375 piedi. Secondo la società italiana, grazie a quest allungamento della commessa, sarà possibile rafforzare e consolidare la presenza dell'azienda in una zona chiave per le operazioni in acque poco profonde.

Sia il contratto che è stato siglato in Norvegia che quello che è stato siglato in Medio Oriente confermano il periodo di profonda dinamicità sul fronte ordini della società italiana del settore engineering.